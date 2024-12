Orbán Viktor az M85 autóút átadásán: Közvetlen kapcsolat jött létre az osztrák határ és a teljes magyar autópálya-rendszer között

Négy sávon az osztrák határig – átadták az M85 autóutat. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök.

Elkészült az M85-ös autót újabb szakasza, a Bécsi-dombi alagút és a hozzá kapcsolódó kétszer két sávos gyorsforgalmi út.

A beruházással biztonságosabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé válik az utazás Csorna-Sopron és az országhatár között. Az átadón Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt: az elmúlt 15 évben 4200 milliárd forintot fordítottunk közúti fejlesztésekre, 870 kilométernyi autópálya és autóút épült és bővült 2010 óta.

„Az M85-ös végső szakaszával, közvetlen kapcsolat jött létre az osztrák határ és a teljes magyar autópálya-rendszer között. A héten sikerült elintézni, hogy a románok a schengeni térségen belülre kerüljenek, ezzel eltöröltük a román-magyar határt, a mai út átadását úgy is tekinthetjük, hogy összekötöttük a burgenlandi magyarokat az erdélyi magyarokkal. Ráadásul minderre önerőből vagyunk képesek, az elkészült út tervezője és kivitelezője is magyar. Már csak az hiányzik, hogy a sógorok oldalán is elérjen ide az autóút, de az út a határ túloldalán még várat magára ”- fogalmazott a miniszterelnök.