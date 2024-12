Orbán Viktor: A magyar nemzeti egység szempontjából fontos lépés Románia csatlakozása a schengeni övezethez

Fantasztikus sikernek nevezte Orbán Viktor Románia és Bulgária csatlakozását a schengeni övezethez, kiemelve, hogy Románia csatlakozása a határon túli magyarok által régóta várt és a magyar nemzeti egység szempontjából fontos lépés.

A miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: a sikerért köszönet illeti az elmúlt félévben a belügyi tanácsot vezető Pintér Sándor belügyminisztert és Bóka János európai ügyekért felelős minisztert.

Orbán Viktor hangsúlyozta: „Egy olyan ügyről beszélünk, amely több mint egy évtizede halódik”. Jelentős európai országok blokkolták ennek a két országnak a csatlakozását a schengeni övezethez, és ennek az akadálynak az elhárítása „nem volt kis diplomáciai bravúr”.

A döntés nekünk azt jelenti, hogy végrehajtottunk valamit, amit az erdélyi magyarok nagyon régóta és nagyon akartak, hiszen mostantól akadálymentesen tudnak közlekedni a magyar területeken élők.

Azt is mondta: „Mivel a románok is akarták, a viharvert román-magyar kapcsolatok történetében ez egy „napfényes délután”, amikor a magyarok csinálhattak valami jót, aminek a románok is haszonélvezői.” Hozzátette: „A románok ezt tudják, és konstruktívak voltak.”

„Ráadásul egy átmeneti időszak után le tudjuk vezényelni a rendőreinket a román-magyar határ őrizetéről, tehát rengeteg erőt, energiát takarítunk meg” – jegyezte meg.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. december 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán).