Mintegy tízezer családnak segíthet a babaváró támogatás felvételének korhatáremelése

Mintegy tízezer családnak jelenthet segítséget a kormány döntése, miszerint 35 évre emelik a babaváró hitel felvételének korhatárát – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Koncz Zsófia – a családszervezetek képviselőinek részvételével tartott tájékoztatón – közölte, sok megkeresést kaptak az elmúlt időszakban a korhatár emelésével kapcsolatban, valamint a kormány stratégiai szövetségesei, a családszervezetek is ezt javasolták.

Az észrevételeket meghallgatva döntött úgy a kormány, hogy januártól az eddigi 30-ról 35 évre emeli a támogatás igénybevételének korhatárát a nők esetében, aminek köszönhetően további mintegy tízezer család férhet hozzá a legfeljebb 11 millió forintos szabadfelhasználású hitelhez – ismertette az államtitkár.

Koncz Zsófia felidézte, az eddigi szabályozás szerint

a legfeljebb 11 millió forintos hitel kamatmentessé vált, amennyiben az igénylést követő öt éven belül gyerek születik,

ráadásul az első gyerek születése után három évre felfüggeszthető a törlesztés, a második gyerek esetében további három év felfüggesztés mellett elengedik a meglévő tartozás 30 százalékát, míg a harmadik gyerek születése után a teljes fennálló tartozást is elengedik.

A napokban megjelent kormányrendelet azonban módosítja az eddigi szabályozást, így ha a felvételtől számított ötéves határidőn belül nem, de később mégis megszületik az első gyerek, akkor is kamatmentességre lesznek jogosultak a szülők, valamint az eddigi fél év helyett egy év áll majd rendelkezésre, hogy a gyerek születése utána kérelmezzék a törlesztés szüneteltetését – mondta el az államtitkár.

Hozzátette, hogy a 2019-ben indult babaváró támogatást eddig több mint 260 ezer házaspár igényelte összesen 2538 milliárd forint értékben, az igénylő családokban pedig 221 ezer gyerek született.

Koncz Zsófia kitért arra is, hogy már korábban meghosszabbították a 2019. július és a 2021. júniusa között igénylők számára az első gyerek születésére vonatkozó ötéves határidőt 2026. júliusáig, ami 36 ezer házaspárnak jelenthet segítséget.

A speciálisan adózóknak és az őstermelőknek pedig azzal segítettek – nemcsak a babaváró hitel, hanem a csok plusz és a falusi csok esetében is -, hogy a hitelbírálat során a bevételeknek már az 50 százalékát tudják figyelembe venni a bankok, valamint a korábban elvárt két-három éves társadalombiztosítási jogviszony helyett elég egy évet is igazolni – emlékeztetett az államtitkár.

Koncz Zsófia megemlítette a január 1-től indul a vidéki otthonfelújítási programot is, amely kifejezetten az ötezer fő alatti településen élő családoknak szól. A támogatással kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy csak a jövő évben elkezdett munkálatokra lehet kérni az akár hárommillió forintos visszatérítést, valamint, hogy a korábbiakhoz hasonlóan most is elérhető lesz a bankoknál egy legfeljebb hatmillió forintos kedvezményes hitelkonstrukció.

Újdonság, hogy a támogatást meglévő napelemes rendszer cseréjére vagy bővítésére, illetve plusz fürdőszoba kialakítására is fel lehet majd használni – fűzte hozzá.

Az államtitkár kiemelte, a kormány minden élethelyzetben segíti a magyar családokat: a 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák szja-mentességet kaphatnak, a csok plusz és a falusi csok pedig a házas nők 41 éves koráig igényelhető.

