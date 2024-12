Délután szakadozik a felhőzet, de az éjszaka hideg marad

A mai pénteki napon borongós időre számíthatunk, amely délután fokozatosan javulni kezd, hiszen az égbolt északkelet felől szakadozni fog. A csapadék nem lesz jelentős, és a szél is mérsékelt marad, bár Sopron környékén este erősebb széllökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 2 és 5 fok között alakul, éjszaka pedig -8 fokra is lecsökkenhet a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt.

Többnyire borult lesz az ég, majd napközben északkelet felől lassan, fokozatosan szakadozottá válik, nagyobb területen csökken is a felhőzet. Számottevő csapadék nem lesz. A keleties szél csak kevés helyen élénkül meg, de estétől Sopronnál már előfordulhatnak erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 5 fok között alakul. Késő estére +1 és -6 fok közé hűl le a levegő. Forrás: Hungaromet A rétegfelhőzet tovább csökken. Keleten kevesebb lesz a felhő, míg nyugaton legfeljebb átmeneti csökkenés lehet, ugyanis délnyugat felől ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Az éjszaka második felében délnyugat, nyugat felől csapadékzóna érkezik, a déli tájakon eső, ónos eső valószínű, a nyugati, északi tájakon havas eső, havazás is lehet. A keleti, délkeleti szél jellemzően mérsékelt lesz, az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -8 fok között alakul. Forrás: Hungaromet