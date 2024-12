Becsengettünk Till Tamás gyilkosához, a szomszédait megdöbbentette, mi derült ki róla

Emberölés és segítségnyújtás elmulasztása miatt adtak ki csütörtökön körözést F. János, a 24 évvel ezelőtti Till Tamás-gyilkosság gyanúsítottja ellen, akit nem sokkal később el is fogott a rendőrség. A hirado.hu ellátogatott a gyanúsított címére, és a szomszédaival is sikerült beszélnie, akiket elmondásuk szerint megdöbbentett az igazság.

Budapest egyik külső kerületének kertvárosi részébe érkeztünk. A kisebb-nagyobb családi házakkal tarkított csendes utcák egyikét újságírók és riporterek özönlötték el. Abban élte ugyanis mindennapjait a feleségével F. János, a 24 éve brutális módon megölt 11 éves bajai kisfiú, Till Tamás gyilkosa, aki ellen csütörtökön az ügyészség felhívására körözést adott ki, majd nem sokkal később el is fogott a rendőrség.

F. János háza Budapest egyik külső kerületében (Forrás: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

Becsengettünk, hátha a felesége otthon van és ajtót nyit, de nem jártunk sikerrel. F. Jánost a korábban általa működtetett bútoripari vállakozáson keresztül, telefonon is próbáltuk elérni, de nem jutottunk el hozzá.

„Öööö…. nincs itt….” – felelték munkatársunknak, majd bontották a vonalat.

A 40 éves férfi szomszédait viszont sikerült megszólaltatnunk, akiket megdöbbentett az igazság.

„Derült égből villámcsapásként ért minket a hír, mert kívülről egyáltalán nem tűnt olyannak, aki elkövethet egy ilyen szörnyűséget. Nyugodt, jókedélyű ember benyomását keltette, nem volt vele gond. A szomszédoknak nem mutatkoztak be, amikor a feleségével ide költöztek, de ha találkoztunk, mindig köszöntek, nekem és a gyerekeimnek is. Egy-két közvetlen szomszédnak viszont nem tetszett, hogy mindenhová kamerákat szerelt fel az hatalmas épületére, ezt szóvá is tették neki, mire ő többet eltávolított” – mondta az egyik szomszéd.

Kamerák F. János házán (Forrás: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

Egy másik szomszéd elárulta, hogy F. János házának építésével évekkel ezelőtt voltak problémák.

„A korábbi tulajdonos alatt az építkezés leállt egy időre, mivel a telek nagyon be lett építve, és emiatt nem kapták meg az építési engedélyt. Az ingatlanhoz később F. János jutott hozzá, általa lett pár éve teljesen befejezve. Lakásokat alakítottak ki benne, a férfi a feleségével az emeleten lakik. Úgy tudom több lakás is üresen áll benne, ezeket meg lehet vásárolni” – fogalmazott a másik szomszéd.

F. János háza Budapest egyik külső kerületében (Forrás: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

Mint ismert, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés és segítségnyújtás elmulasztása miatt csütörtökön körözést rendelt el F. János ellen, majd nem sokkal később el is fogta. Mindez azután történt, hogy a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség állásfoglalása szerint mégsem évült el a Till Tamás sérelmére elkövetett emberölés.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a napokban közölte a rendőrség, hogy részletes beismerő vallomást tett Till Tamás gyilkosa, de nem büntethető, mivel a huszonnégy éve elkövetett bűncselekmény idején még fiatalkorú volt, így a büntethetősége tizenöt év után elévült.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán szerdán azt írta, hogy benyújtották a parlamentnek a Büntető törvénykönyv módosítását, annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy egy gyilkosság elévüljön, akkor sem, ha kiskorú követte el. Ezek után következett csütörtökön a fent taglalt fordulat, ami alapján most mégis elfogták a férfit.

Dr. Lichy József, Till Tamás családjának ügyvédje lapunknak azt mondta, le kell szögezni, hogy

nem a bejelentett törvénymódosítás hozta meg a fordulatot az ügyben, az csupán az erkölcsi alapját teremtette meg annak, hogy az eddig hatályos törvények összevetésével valamilyen eltérő álláspontra jusson a vádhatóság.

Az ügyben pénteken Orbán Viktor is megszólalt. A miniszterelnök három tanulságot fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban, elsőként azt, hogy az eltűnt gyerekeket keresni kell, és sosem szabad feladni. A másik tanulságnak azt nevezte, hogy Magyarországon „fantasztikus rendőreink vannak”, aki nem adták fel, nem zárták le az aktát, és komolyan veszik, hogy a hivatásuk a bűn üldözése.

„A harmadik dolog – minden jogi vitát mellőzve -, csak azt tudom mondani: igazságnak lennie kell”

– tette hozzá a kormányfő. Arra a felvetésre, hogy a jogalkotónak van-e teendője az üggyel kapcsolatban azt válaszolta: ha van teendő, akkor ma cselekedjen.

Kiemelt kép: Till Tamás (Forrás: Police.hu)