Szájer József lesz a 48 perc vendége

A 48 perc vendége csütörtökön este Szájer József lesz.

Harminc éven át volt a Fidesz egyik meghatározó politikusa, 2020-ban azonban a magánéleti botránya miatt távozni kényszerült a pártjából és a közéletből is. Négy év hallgatás után most visszatért, de nem a politikába, hanem Szabad Európa néven egy intézetet alapított Schmidt Mária felkérésére, több évtizedes politikai pályafutásáról pedig egy interjúkötet is megjelent a napokban – ezekről is szó lesz csütörtök este az M1 és a hirado.hu közös hírháttér műsorában.

