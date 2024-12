Szájer József: Azt szeretném, ha az elmúlt harminc évemre emlékeznének, nem pedig csak a dicstelen végére

Szájer József több évtizeden át volt a Fidesz egyik meghatározó politikusa, 2020-ban azonban a magánéleti botránya miatt távozni kényszerült a pártjából és a közéletből is. Négy év hallgatás után most visszatért, de ahogy ő fogalmazott: nem a politikába. Szabad Európa néven ugyanis egy intézetet alapított Schmidt Mária felkérésére, több évtizedes politikai pályafutásáról pedig egy interjúkötet is megjelent vele a napokban. Visszatérésének okairól, a némaságban töltött évekről, magánéletről, valamint Európa és hazánk jövőjéről is beszélgettünk vele az M1 és a hirado.hu 48 perc című hírháttérműsorának legújabb adásában.

„Az elmúlt harminc évben sok fontos dolog történt a magyar politikában, amelyben én aktív szerepet játszottam. Azt szeretném ha az emberek erre a harminc évre emlékeznének velem kapcsolatban, nem pedig csak a dicstelen végére" – jelentette ki Szájer József a 48 percben. Az egykori fideszes politikust elmondása szerint nem vezették önös célok amikor úgy döntött, hogy visszatér a közéletbe, helyette abban reménykedik, hogy a gondolatai hasznosak lehetnek az ország számára, amelyeket korábban csak egy szűk körrel osztott meg, most azonban a szélesebb nyilvánosság előtt is vállalja őket. Leszögezte azt is, ha úgy látná, hogy személyével ártana a politikai közösségének, akkor ahogy ő fogalmazott, „félreállna". Kérdésünkre, miszerint egy politikus esetében hol húzódik a határ a közügy és a magánügy között, Szájer úgy fogalmazott, hogy a magánszféra szentsége ugyanúgy megilleti a közszereplőket, mint mindenki mást. Szerinte ha egy politikus beavatja a nyilvánosságot a magánéletébe, az az ő dolga és akkor el kell viselnie az ezzel járó következményeket, de ő ezt korábban sem tette meg, így megilleti annak védelme. Az egykori fideszes politikus elmondta, az elmúlt években sokszor érte ilyen sérelem, olyan esetről is beszámolt, amikor a szomszédja fájáról készítettek lesifotókat róla, miközben a ruháit teregette a kertjében. Arról is érdeklődtünk Szájer Józsefnél, mivel foglalkozik a nemrégiben megalakult Szabad Európa Intézet. Az egykori fideszes politikus azt mondta, több olyan szervezet is van, amely Magyarország és az Európai Unió kapcsolatával és a kontinens jövőjével foglalkozik, de ezek többsége föderalista szemléletű, míg az általa vezetett intézet nyíltan vállalja, hogy a nemzetekre épülő Európa koncepciójáról gondolkodik. Szerinte ma Brüsszelben "föderalista szelek fújnak", ezért ha az EU-ban bármilyen probléma adódik, akkor arra az a válasz születik, hogy a tagállamoknak le kell mondaniuk az önrendelkezésükről a megoldás érdekében. Szájer szerint ez rossz irány, mert sok esetben látszik, hogy a közös uniós álláspont helyett a tagállamok nemzeti hatáskörben jobb válaszokat tudnak adni bizonyos kihívásokra. A Szabad Európa Intézet igazgatóját a Franciaországban és Németországban kialakult kormányválságokról is kérdeztük. Kíváncsiak voltunk rá, hogyan látja, a kontinens két vezető nagyhatalmának gyengélkedése miatt van bajban az Európai Unió is, vagy éppen fordítva, Brüsszel a probléma okozója. Szájer erre úgy felelt, hogy mind a kettő igaz, mert azzal, hogy ebben a két államban, amelyek korábban az unió motorjai voltak, instabilitás alakult ki, az károsan hat az egész közösségre is, de az is gondot okoz, hogy például Németország mára gyakorlatilag lemondott a nemzeti önbecsüléséről, ezért nem áll ki a saját érdekei mellett sem. Hozzátette: Magyarországot éppen utóbbiért támadják gyakran Brüsszelből, mert nem ezt az utat választotta magának. Szájer József, aki 2020-ban még az Európai Néppártban ülő Fidesz-frakció vezetője volt, egykori pártcsaládjukkal való szakításukról is beszélt. Elmondta, mielőtt távozott a brüsszeli döntéshozatalból, mindent megpróbált elkövetni annak érdekében, hogy a Néppárt ne csússzon át a baloldalra, ez azonban sajnálatos módon nem sikerült, ezért helyeselte, amikor a Fidesz úgy döntött, hogy végül kilép onnan. A szuverenista Patrióták Európáért frakció megalakulását viszont nagyon üdvözölte, szerinte ez a hazafias csoportosulás egy új esélyt adhat arra, hogy jó irányba változzanak a dolgok az unióban. Szájer arról is beszélt, korábban nem igazán volt példa arra, hogy amikor Orbán Viktornak az Európai Parlamentben kellett kiállnia a magyar érdekek mellett, akkor egy széles támogatói kör sorakozzon fel mögötte is nemzeti hovatartozástól függetlenül, ez azonban mára megváltozott az új jobboldali tömörülésnek köszönhetően. Kiemelt kép: Szájer József a 48 perc című műsorban (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)