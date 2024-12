Gulyás Gergely: A VMSZ a magyar nemzetpolitika és a szerb belpolitika fontos szereplője

A Vajdasági Magyar Szövetség kivívta azt az elismerést, hogy egyszerre rendkívül fontos a magyar nemzetpolitikának és elismert szövetséges Szerbiában, ez nagy teljesítmény – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Palicson, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 30 éves fennállása alkalmából megszervezett ünnepi akadémián.

Azt mondta, a történelmi múlt másra predesztinálta volna ezt a magyar-szerb szövetséget, hiszen nyolc évtizeddel ezelőtt előbb magyarok öltek szerbeket, majd szerbek gyilkoltak magyarokat, a két nemzet és a két állam viszont túllépett ezen, és ma Európa egyik legszorosabb együttműködését valósítják meg. Ez pedig nem történhetett volna meg a Vajdasági Magyar Szövetség nélkül – tette hozzá.

Rámutatott, hogy harminc évvel ezelőtt nehéz időszakot élt át ez a térség, nem sokkal korábban ért véget a kommunizmus, a régiót háború sújtotta, a kérdés pedig az volt, hogy „tudunk-e élni azzal a lehetőséggel, hogy lassan a saját kezünkbe vehetjük a sorsunkat”. Szerbia és Magyarország pedig tudott élni ezzel a lehetőséggel, és meg tudott erősödni.

„Azok az országok, amelyek elég erősek ahhoz, hogy magabiztosak legyenek, hogy legyen nemzeti öntudatuk, azok nem elnyomják a nemzeti kisebbségeket, hanem úgy tekintenek a nemzetiségekre, ahogyan a magyar alkotmány is tekint. Hiszen a nemzetiségek a nemzetnek a részei, ugyanakkor gazdag hozzájárulást jelentenek kultúránkhoz, mindennapi életünkhöz. Nagyon örülünk annak, hogy a szerb állam is így tekint a nemzeti kisebbségekre, a nemzetiségekre, és örülünk annak a szövetségnek, amely a két ország, a két nemzet között és a kormánykoalíción belül is létrejött” – részletezte. Gulyás Gergely egyben reményét fejezte ki, hogy ez a szövetség hosszú életű lesz.

Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált a VMSZ-nek a 30 éves fennállásához. A levélben – amelyet Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete olvasott fel – a kormányfő azt írta: a VMSZ 1994-ben, akkor alakult, amikor „a Balkánon még háború dúlt, az anyaország pedig a rendszerváltás keserveit nyögte”. „Abban a kilátástalan helyzetben senki sem hitte volna, hogy 30 év múlva a vajdasági magyaroknak nemcsak Újvidéken, Belgrádban, de még Brüsszelben is lesz képviseletük” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Rámutatott, hogy a „sikerhez vezető út a politikában is munkával van kikövezve”, és a vajdasági magyarok elvégezték ezt a munkát, „így amikor eljött a pillanat, készen álltak megragadni az esélyt, hogy a nemzetmentés időszakából a nemzetépítés korszakába lépjenek”. Orbán Viktor megköszönte a VMSZ-nek mindazt az erőfeszítést, amelyet „az elmúlt három évtizedben a vajdasági magyarság szülőföldön való megtartása, valamint a szerb és a magyar nemzet történelmi megbékélése érdekében tettek”.

Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke ünnepi beszédében ismertette a párt múltját az alapítástól napjainkig, illetve felvázolta azokat a nehézségeket, amelyekkel az utóbbi három évtizedben a vajdasági magyarságnak szembe kellett néznie. Rámutatott, hogy a VMSZ a helyi önkormányzatok mellett a vajdasági tartományi vezetésben és a köztársasági kormány munkájában is részt vesz. Mint mondta, a párt eddig 17 évet a kormánykoalíció részeként töltött, míg 13 éven át ellenzékben volt, és reményét fejezte ki, hogy jelenlegi partnereivel a jövőben is folytathatja a közös munkát.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Szerbia és Magyarország nemcsak egymás legstabilabb partnerei, hanem barátai is, ez pedig nem valósulhatott volna meg a VMSZ és a párt néhai elnöke, Pásztor István nélkül, aki hidat épített a két ország vezetői közé. Rámutatott, hogy időnként érte bírálat mindkét oldalt, de közösen sikerült szövetséget építeni, közös világképet kialakítani, és mindig egymás segítségére sietni. „Szerbia mindig támaszkodhat Magyarországra, és Magyarországnak is tudnia kell, hogy mindig támaszkodhat Szerbiára” – húzta alá a szerb elnök.

Milos Vucevic szerb miniszterelnök, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke arról beszélt, hogy a VMSZ és az SNS vezetésének az a feladata, hogy megőrizze és megerősítse mindazt, amit a két párt korábbi vezetői – Pásztor István és Aleksandar Vucic – építettek. Aláhúzta az utóbbi több mint tíz év során ez a két párt nemcsak partnere, hanem barátja is lett egymásnak, és közös értékekért harcol.

A rendezvényen felszólalt továbbá Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke, valamint Ivica Dacic szerb belügyminiszter, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)