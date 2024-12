Az uniós szakminiszterek tanácsa megállapodott a 2027 utáni gazdaközpontú agrárpolitikáról

Az EU-tagállamok agrárminiszterei tanácsi következtetéseket fogadtak el a 2027 utáni gazdaközpontú közös agrárpolitikáról (KAP), ami fantasztikus siker, hiszen lendületet ad az egész európai gazdatársadalomnak, és segíti az agrárium versenyképességének megmaradását – jelentette ki a magyar agrárminiszter hétfőn Brüsszelben.

Nagy István a tagállamok szakminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a következtetések hangsúlyozzák a KAP céljait, amelyek továbbra is érvényesek: a mezőgazdasági termelékenység növelése, a gazdák jövedelmének biztosítása, a piacok stabilizálása és a fogyasztók számára elfogadható árak biztosítása.

A mezőgazdasági termelők élelmezésbiztonságot garantáló munkája alapvető közjót jelent az EU állampolgárai számára

– hívta fel a figyelmet.

Kiemelte, hogy a KAP-nak globálisan is hozzá kell járulnia az élelmezésbiztonsághoz, valamint támogatnia kell a termelők versenyképességét. Ehhez dedikált és megfelelő forrásokra, kétpilléres struktúrára van szükség, amelyben a közvetlen támogatások és a vidékfejlesztési intézkedések kulcsszerepet kapnak. Fontos az alaptámogatások kiemelt szerepe, valamint a családi és kisgazdaságok támogatása, mint az európai mezőgazdasági modell alapértékei – taglalta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az elfogadott következtetések szerint a szabályok egyszerűsítése érdekében csökkenteni kell a felesleges ellenőrzéseket, és digitális technológiákkal kell könnyíteni a jelentéstételt. A fenntarthatóság terén elismerik a gazdák eddigi erőfeszítéseit, és hangsúlyozzák, hogy a zöld átállás csak megfelelő ösztönzőkkel és a gazdák bevonásával valósítható meg. Végül az ágazat válságállóságát is javítani kell, hatékonyabb válságkezelési intézkedések bevezetésével – foglalta össze.

Véleménye szerint a hétfői megállapodás a KAP jövőjéről nagyon fontos eredmény, mert az Európai Bizottság által indított stratégiai párbeszédben pontosan ellenkező vélemények fogalmazódtak meg.

„Most egyensúlyt tudunk teremteni, és a legfontosabb üzenetet hangsúlyoztuk: egy önálló, erős, közös agrárpolitikai büdzsére van szükség”

– tette hozzá.

Mint mondta, az agrárpolitikai költségvetésnek két elkülönített pillérrel kell rendelkeznie: a területalapú támogatásokkal, amelyek jövedelempótlást nyújtanak a gazdáknak, és a vidékfejlesztési pillérrel, amely beruházásokat és fejlesztéseket támogat.

Nagy István a méhészettel kapcsolatban hangsúlyozta: ez az ágazat nem csupán gazdasági bevételi forrást jelent, mivel a méhek ökoszisztémában betöltött szerepét, különösen a beporzást is figyelembe kell venni. Felhívta a figyelmet, hogy európai méhészágazatra negatív hatással van a hamis méz beáramlása, ezért szükség van gyors és egyszerű támogatásokra a méhészek megélhetésének biztosítása érdekében. Mint mondta, javasolt lenne a KAP-ba bevezetni egy külön támogatási sort, amely honorálja a beporzási tevékenységet, és plusz jövedelmet biztosít a méhészek számára, ezzel is elismerve munkájuk ökológiai fontosságát. Kiemelte, hogy a méz eredetiségének vizsgálatára szolgáló jobb módszereket kell kidolgozni és javítani kell az import mézek nyomonkövethetőségét is.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának brüsszeli ülése után tartott sajtótájékoztatón 2024. december 9-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)