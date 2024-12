A költségvetésből 128 milliárd forintot fordítottak idén gyermekvédelemre

Az idei költségvetésből gyermekvédelemre 128 milliárd forint jutott, ez több mint a hatszorosa a 2010-ben erre a célra fordított összegnek – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden a Somogy vármegyei Marcaliban, a Csipet Csapat Különleges Lakásotthon átadási ünnepségén.

Fülöp Attila rámutatott arra is, hogy 2010-ben a szociális és gyermekvédelmi kiadások összege 325 milliárd forint volt, az idén pedig ennek a 4,5-szerese, 1500 milliárd forint.

Az elmúlt években az intézményekben, nevelőszülőknél előforduló bántalmazás okán is fontos előrelépésnek nevezte, hogy egy olyan átlátható, mindenki számára kötelező előírásokat megfogalmazó szabályozást vezettek be, amely a gyerekek védelme mellett a velük foglalkozóknak is ad egyfajta védelmet az alaptalan vádaskodásokkal szemben.

Szólt arról is, hogy idén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) 210 telephelyét újították fel 2,1 milliárd forint értékben.

A jövőről szólva elmondta, döntés született arról, hogy 200 új férőhelyet hoznak létre a gyermekek számára.

Az államtitkár kifejtette, az egyedül maradt gyerekek számára a legjobb megoldás, ha találnak számukra egy másik családot, amelyben fel tudnak nőni. A nevelőszülők számára bevezették a foglalkoztatási jogviszonyt, amivel ma ötször-hatszor annyit tudnak keresni, mint tíz évvel ezelőtt – mutatott rá.

Ma már a gyermekvédelembe került 12 év alatti gyerekek 83 százaléka nevelőszülőknél nevelkedik, de még több nevelőszülőre lenne szükség – mondta Fülöp Attila.

„A cél minden gyerek esetében, hogy minél előbb örökbefogadó vagy nevelőszülő gondoskodjon róla, és be se kerüljön az intézményrendszerbe. De amikor szükség van – akár pszichés vagy egyéb problémák miatt – az intézményi elhelyezésre, akkor azt meg kell oldani” – fogalmazott, rámutatva, hogy a marcali otthon az ilyen csecsemők számára biztonságos és megnyugtató környezetet nyújt.

„Sok mindent tettük a gyermekvédelemben, és van még sok dolog, amit meg kell tennünk”

– zárta szavait az államtitkár.

Kiemelt kép: Fülöp Attila, a BM gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára egy Mikulás-ünnepségén Zalaszabaron, 2024. december 7-én. (Fotó: MTI/Katona Tibor)