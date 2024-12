Vitézy Dávid szerint évszázadra szóló ingatlanpanama készül Budapest pályaudvarain

Évszázadra szóló ingatlanpanama készül Budapesten, mivel Lázár János építési és közlekedési miniszter utasítására a MÁV 99 évre adná ki a teljes Déli, Nyugati, Keleti és Kelenföldi pályaudvarok ingatlanhasznosítását – jelentette be hétfői, a Nyugati téren megtartott sajtótájékoztatóján Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Vitézy Dávid beszámolója szerint a négy nagy fővárosi pályaudvar hasznosítása érdekében egy hétoldalas pályázatot írtak ki, amely január végén lezárul, és 2124-ig szól.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője azt mondta, hogy kérésére a MÁV kiadta neki a szerződéstervezetet, és abban sem vételár, sem bérleti díj nem szerepel, ezen felül nem írja elő a leendő befektetők részére a fejlesztéseket sem.

Az érintettek így ingyen juthatnának az ország legértékesebb pályaudvaraihoz, illetve a környékükhöz.

Vitézy Dávid kijelentette: „a Lázár-minisztérium máris félrevezető kommunikációba kezdett, amikor szombati közleményében azt állította, hogy a pályázatok célja csupán az állomásépületek felújítása. A kiírások azonban teljesen másról tanúskodnak. Ha valóban a felújítás lett volna a cél, nem lenne szükség arra, hogy a pályaudvarok közvetlen környezetét, 15-30 hektáros területeket a magáncégek kezelésébe adják.”

Hozzátette: „a kiírások semmilyen megkötést nem tartalmaznak a város fejlesztésére és a jövőbeni vasúti forgalomra, a funkcionalitásra vonatkozóan, sőt ami a legnagyobb baj, azt sem tartalmazzák, hogy a pályázók hol és mit fejlesszenek ezeken a hatalmas területeken, amelyek kiterjedése összesen 89 hektár, vagyis meghaladja a szűken vett Belváros méretét. A pályázatot sem a kerületekkel, sem a fővárossal nem előzte meg semmilyen egyeztetés.”

Vitézy Dávid a pályázatokhoz mellékelt térképek alapján felsorolta az érintett területeket is, ezek a Nyugati pályaudvar teljes történeti csarnoka, a pályaudvar teljes vasútüzemi területe, a Podmaniczky utca menti beépítetlen sáv a Dózsa György útig, a Keleti pályaudvar teljes történeti csarnoka és a Kerepesi útig tartó területe, beleértve a Verseny utca melletti kocsijavító műhely területét is, a Déli pályaudvar teljes és a Mészáros utca menti területei, minden vasútüzemi terület a Hegyalja út és a Krisztina körút között, illetve a Kelenföldi pályaudvar teljes területe, valamint a Volán-pályaudvartól délre fekvő, rendkívül értékes fejlesztési területek amelyek szerinte akár több mint tízezer lakás megépítésre, de akár egy új budai központi kórház számára is alkalmasak lehetnének.

„Budapest közepén az összes belvárosi barnamezős területet felkínálni 99 évre egyben, bármiféle megkötés nélkül, egy hétoldalas bevásárlócédula alapján a fejlődő világ legkorruptabb országaira jellemző gyakorlat. Még Afrikában vagy Latin-Amerikában is meglepetést szülne egy ilyen mértékig egyoldalú, az államot, a vasutat és az utasokat 99 évre magánérdekeknek kiszolgáltató tender” – hangsúlyozta.

„Egy hárommilliós városrégió kulcsterülete és a várost kiszolgáló nagy pályaudvarok sikeres fejlesztése csak a közérdek által vezérelten történhet. A közérdek kikapcsolásával, kizárólag profitérdekek mentén jó vége egy ilyen léptékű városfejlesztésnek nem lehet. Azt remélhettük, hogy a rendszerváltás zavaros átmenete után ezt Magyarország megtanulta. Lázár János mostani lépéséből ismét az látszik: ő valami egészen mást tanult a rendszerváltást követő mutyik időszakából, és nemcsak visszahozná azokat, hanem léptéket is váltana” – jelentette ki Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja, frakcióvezető (k) a Zászlót bont a Podmaniczky Mozgalom címmel a fővárosi Károlyi-kertben tartott sajtótájékoztatón 2024. november 17-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)