Idén is meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíjat

A Magyar Innovációs Nagydíjjal nemcsak pénzjutalom jár, de a nyertesek csatlakozhatnak a Magyar Innovációs Klubhoz is.

A Magyar Innovációs Szövetség 33. alkalommal hirdette meg kis-, közép- és nagyvállalatok számára a Magyar Innovációs Nagydíjat, amelyre a cégek a gyakorlatban is megvalósult, 2024. évben mérhető üzleti hasznot hozó innovációs projektekkel nevezhetnek. A nyertes a jelentős jutalom mellett a rangos díjjal járó védjegy előnyeit is élvezheti. A Magyar Innovációs Nagydíj mellett ezúttal is kiosztják a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari Innovációs, valamint Informatikai Innovációs Díját, az NKFIH Alapkutatástól a piacig Innovációs Díját, az Agrárminisztérium Agrár Innovációs Díját, az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Energiaügyi Innovációs Díját, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díját, illetve a MISZ Startup Innovációs Díját is.

Jelentkezni 2025. február 10-ig lehet a www.innovacio.hu/innonagydij weboldalon.

A pályázat célja, hogy elismerésben részesítse a hazai innováció legkiemelkedőbb eredményeit és egyben teret és lehetőséget biztosítson a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontoknak is megfelelő, innovatív termékek és technológiák megismerésére, és ezáltal hozzájáruljon az innovációra épülő üzleti szemlélet erősítéséhez.

Az elmúlt harminckét pályázati felhívásra összesen közel 1500 pályamű érkezett be, ezekből 248 kapott különböző innovációs díjat. Ők alkotják a hazai innováció „elitjét”, a Magyar Innovációs Klubot, amely a most meghirdetett nyertesek előtt is nyitva áll.

Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli alapító-elnöke a pályázat kihirdetése kapcsán kifejtette: „Az innováció egy olyan vezetői gondolkodásmód, amely lehetőséget teremt arra, hogy a kreativitáshoz tőke párosuljon, és így az ötlet a gyakorlatban is megvalósuló, üzleti hasznot eredményező tevékenységgé váljon. A legeredményesebb, legsikeresebb innovációk díjazásával a pályázat célja, hogy ez a vezetői gondolkodásmód a hazai gazdaság minél több szereplőjénél váljon a napi gyakorlat részévé.”

Az Energiaügyi és Környezetvédelmi Innovációs Díjjal kapcsolatban Lantos Csaba energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a versenyképesség emelését össze kell egyeztetni a klímavédelemmel, amelynek egyik kulcsa az innováció.