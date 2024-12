Orbán Viktor: Menczer Tamás jól tette, hogy leállította a Tisza Párt rém kellemetlen politikáját

Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki a pápai audencia kapcsán a Kossuth rádiónak adott ma reggeli interjúja elején Orbán Viktor. A világról való gondolkodás középpontjában a háború és béke áll, a legjobb helyre mentem – mondta a miniszterelnök a szerdai látogatásról.

Hallgassa meg Orbán Viktor miniszterelnök rádióinterjúját:

Orbán Viktor szerint ritka helyzet állt elő, mert két amerikai elnök van, és Amerika szerepe a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háborúban megkerülhetetlen. Ebben a háborúban

Amerika az egyik főszereplő, nélkülük ez a háború nem lenne

– jelentette ki.

Ha Amerika hazamenne Európából, ami szerinte egy lehetőség, mely folyamatosan nyitva áll, Európa magára maradna – jelentette ki a kormányfő, aki borzalmas dolognak nevezte, hogy az ukránok szenvednek. Amikor azonban a háborúnak vége lesz, rendezni kell az uniós biztonság helyzetét – mondta. Úgy vélte,

Oroszország erősödött, Ukrajna gyengült, de Európa is gyenge,

nem tudna elég lőszert kitermelni ahhoz, hogy felvegye a versenyt az oroszokkal, sőt, szerinte pénz sincs erre. Új európai biztonsági rendszer kell, ebben pedig Amerika helyét is ki kell jelölni – válaszolta egy kérdésre Orbán Viktor, aki emlékeztetett: az egyik elnök háború-, a másik békepárti, emiatt van zűrzavar. Bident Soros-félének nevezte, Soros György által támogatottnak, aki fokozni akarja a háborút. Arcátlannak nevezte, hogy az amerikai külügyminiszter sürgette: az ukránoknak 18 éves kortól kellene sorozniuk 25 év helyett. Hozzátette: már éppen ideje volt, hogy változás legyen Amerikában. Szerinte

az ukránok rossz lóra tettek 2022 áprilisában,

amikor szerinte angolszász nyomásra kifaroltak a békéből. A két elnök időszaka január 20-ig tart, Trump érkezésével kisimulnak a dolgok – mondta.

A miniszterelnök felidézte, hogy szerdán nem csupán a Vatikánban tárgyalt, hanem Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Egy malomban őrölünk – értékelte a találkozót. Mind az olasz, mind a magyar kormány ellenzi a migrációt, a brüsszeli politikát meg akarják állítani. A héten azonban történtek Brüsszelben is fontos dolgok: ott létrejött egy kormánykoalíció, megállapodtak a liberálisok, a szocialisták és a Néppárt – emlékeztetett, és arról is beszélt, hogy a magyar kormány az Európai Bizottság ellenzéke. Azért, mert

a Bizottság genderpári, migrációpárti, háborúpárti

– sorolta. Ezért Brüsszelben ellenállást hirdetett, azon dolgoznak a Patriótákkal, hogy új többséget hozzanak létre.

A politikai harc lenyomata, hogy Ursula von der Leyen és Manfred Weber Magyarországra ellenségként tekint. Kijelölték az új kormányfőt, a Tisza Párt vezetőjét, Orbán Viktor szerint elmondták, hogy őt akarják látni Magyarország élén. Szerinte

az ilyen emberek rém kellemetlenek a családban és munkahelyen,

Menczer Tamás pedig leállította ezt a rém kellemetlen politikát, szerinte jól tette.

Magyarország számláján van 12 milliárd euró, ezt be tudják vonni a magyar gazdaságba – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ehhez az kell, hogy a vállalkozók végezzék a dolgukat, benyújtsák a számlát a kormánynak, akik ezt Brüsszelbe viszik tovább, ahonnan fizetnek. Az, hogy lesz-e ezután pénz, vagy sem, az 2026 után lesz kérdés – vélte a kormányfő, de szerinte meg fogjuk kapni, tárgyalások vannak.

Ha nem utalnak, nem fogom megszavazni az uniós költségvetést

– szögezte le.

Orbán Viktor úgy vélte, az európai gazdaság széthullóban van, mégpedig Brüsszel rossz gazdaságpolitikája miatt. Elugrottak az energiaárak, de ezt a magyar családok túlélik a rezsicsökkentés miatt. Azonban a vállalkozásainkat már nem tudjuk megvédeni – tette hozzá. Az energiaárakon csak Brüsszel tud változtatni, a magyar uniós elnökség elmondása szerint ezen dolgozott.

Rá kell szorítanunk a brüsszeli kormányt, hogy változtassa meg a gazdaságpolitikáját, ez a következő fél év nagy viadala lesz – ígérte.

Ha ügyesen manőverez

Magyarország, gazdaságilag semleges marad, fontos neki Washington és Peking

és megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, akkor rendben leszünk – foglalta össze, hogy mi vár hazánk gazdaságára. Ennek része a kkv-kat támogató Demján Sándor-program is, amely nagyobb méretű, mint a Széchenyi-terv.

Az interjú végén szóba került beszéde végén a romániai választás is. Orbán Viktor azt mondta,

az RMDSZ sikere Erdélyben a belmagyarokat is megerősítheti abban, hogy komoly nemzet vagyunk.

Szerinte Romániában veszélyes helyzet jött létre, a magyar közösség pedig ezt felismerte, beazonosította, és képes volt közösen fellépni az ellen.