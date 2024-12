A magyar közigazgatási modellt követendő példának nevezte a kongói miniszter

A magyar közigazgatási modell követendő példaként szolgál a számunkra, és máris sokat tanultunk a tapasztalataiból, ezért az együttműködés elmélyítésében vagyunk érdekeltek – jelentette ki Guy Loando Mboyo, a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) területrendezésért felelős minisztere csütörtökön Budapesten azon a sajtótájékoztatón, amelyet Latorcai Csabával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárával közösen tartott.

A miniszter azt mondta, hogy az 1960 óta független, több millió négyzetkilométeren elterülő közép-afrikai országban csak 2007 óta létezik országos hatáskörű és egységes közigazgatás. Ezért területfejlesztési tervük véglegesítéséhez szívesen vennék a magyar fél segítségét, mert huszonhat régiójukból egyelőre csupán négy rendelkezik önálló fejlesztési tervvel.

Kiemelte, hogy

nagy hatással volt rá a magyar közigazgatásban működő egyablakos rendszer és az autóbuszon mozgó kormányablak, az autópálya-matrica- és útdíjrendszer működése, valamint a digitális ügyintézés gyorsasága.

Azt mondta, hogy ők is szeretnék mielőbb elsajátítani és alkalmazni ezeket a megoldásokat, amelyek közül a digitális ügyintézés a KDK-ban is létezik már, de jelentős fejlesztésre szorul, mert egyelőre csak kevesen tudják használni.

Hozzátette, hogy olyan további területeken is szeretnének együttműködni Magyarországgal, mint a közigazgatási módszertan továbbfejlesztése, a felsőoktatási ösztöndíjprogram, a kutatás-fejlesztés, az önálló területfejlesztési projektek kidolgozása és finanszírozása.

Ezenkívül a környezetvédelemben, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos európai uniós különforrásokoz való hozzájutásban is számítanak a magyar segítségre. Guy Loando Mboyo ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a KDK minden külföldi forrás esetében biztosítja a finanszírozó országok számára a kiutalt összegek felhasználásának teljes átláthatóságát.

Hozzátette, hogy a PPP-beruházások (public-private partnership) befogadására is nyitottak. A miniszter kijelentette, hogy a KDK olyan baráti országként tekint Magyarországra, amellyel hosszú távon szeretne együttműködni.

Latorcai Csaba a tárgyalásokat értékelve azt mondta: megismertette a kongói partnerrel a Versenyképes járások programot és az abban rejlő lehetőségeket,

továbbá azt, hogy a rászoruló térségek bevonásával miként lehet meghatározni egy-egy régió fejlesztési irányelveit, majd a felzárkóztatásuk és versenyképessé tételük érdekében hogyan tud konkrét programokat támogatni a kormány.

Az államtitkár közölte: megállapodtak abban, hogy Magyarország ezt követően is szívesen megosztja közigazgatási és területfejlesztési tapasztalatait a kongói féllel, valamint abban is, hogy az együttműködést a közeljövőben a gazdasági élet több területére is kiterjesztik, hiszen „a Kongói Demokratikus Köztársaság Afrika szíve, és a magyar kormánynak a déli nyitás politikája keretében segíteni kívánjuk azt a dinamikusan növekvő gazdaságot, amely hatalmas potenciált jelent egész Európa számára. Ennek a kölcsönös előnyök mentén való kiaknázásában, a partneri együttműködésében Magyarország részt kíván venni” – mondta.