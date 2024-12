Szájer József reméli, hogy egy idő után nem lesz szenzáció, ha kimegy az utcára

Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója a magyar politikatörténet egyik legjobban elmesélt történetének tartja politikai karrierjének végét. Úgy véli, van a hazai társadalomban egy pletykaéhség, amivel a lapok visszaélnek – jelentette ki kedd este a Hír TV műsorában.

„Majd mindenki megszokja szépen, hogy én is járok az utcán, és egy idő után arra is figyelni fognak hogy mit mondok” – mondta Szájer József, majd hozzátette, hogy a következő években gondolataival szeretne hozzájárulni az ország előremeneteléhez. Az interjúban leszögezte azt is, hogy

bár már nem vállal politikai szerepet, most is magának vallja azon elveket, amiket korábban politikusként vallott, így ebben nincsen változás.

Úgy véli, hogy politikai karrierjének vége előtt letett az asztalra egy olyan teljesítményt, amire lehet majd emlékezni, nem csak arra a karikatúrára, amit a sajtó rajzolt róla. Most megjelent könyve is ezt próbálja ellensúlyozni, valamint azt, hogy ne legyen szenzáció, ha kimegy az utcára. A Fidesz alapító tagja a kijelentette, hogy

a hazai lapok gátlástalanul visszaélnek a hazai társadalomra jellemző pletykaéhséggel.

A Hír TV műsorában a korábbi politikus arról is beszélt, hogy a XXI. Század Intézettel egy szuverenitásindexet akarnak létrehozni, amellyel az egyes országok szuverenitása mérhető majd. Ennek kiegészítéseként, ha a Európai Bizottság beterjeszt egy jogszabályt az Európai Tanács vagy az Európai Parlament elé, az index segítségével látszani fog, hogy az elfogadás vagy visszautasítás esetén nő vagy csökken a szuverenitás – írja a Telex.

Szájer József elmondta, hogy a strasbourgi EP-vitának nagyon örült, annak ellenére, hogy ilyet egy országgal nem lehet csinálni, amit Magyarországgal csináltak. Ugyanakkor kiemelte,

a Patrióták Európáért frakció az egyik legnagyobb frakcióként kiállt a kormány mellett, a másik oldal ezt követő „döbbent csendje” pedig szerinte nagyon biztató volt. Szájer József szerint

örülni kell Manfred Weber kijelentésének, miszerint Magyar Péternek kellene lennie a magyar miniszterelnöknek, mivel Webernek eddig semmilyen jóslata nem jött be.

Szájer József, az Európai Parlament korábbi magyar képviselője 2020. november 27-én egy brüsszeli illegális összejövetelről menekült el, amelyet a belga hatóságok a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások megszegése miatt oszlattak fel. Szájer az ereszcsatornán, kábítószerrel a hátizsákjában hagyta el a lakást. A drogról azt mondta, ne az övé. Az esetet követően lemondott EP-képviselői mandátumáról és kilépett a Fideszből, elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért az eseményekért.

Kiemelt kép: Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója a Frontvonalban–Beszélgetések Szájer Józseffel című könyv bemutatóján a Terror Háza Múzeumban 2024. november 26-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)