Gulyás Gergely: 1200 kistelepülésen indult meg a népesség növekedése

Mintegy 1200 kistelepülésen indult meg a népesség növekedése a Magyar falu programnak is köszönhetően – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán a parlament igazságügyi bizottságának szerdai budapesti ülésén.

Gulyás Gergely emlékeztetett: az elmúlt három évet meghatározta az Ukrajnában dúló háború. Magyarországra komoly humanitárius feladat járult, a magyar kormány a háború kezdete óta az Ukrajnából menekülők megsegítésére már mintegy 100 milliárd forintot fordított – tette hozzá.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán (jobbról az asztalfőn), mellette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országházban 2024. december 4-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Elmondta, év végére várhatóan meghaladja a 1,5 milliót a menekültek száma. Ma 50-60 ezer kárpátaljai magyar menekült élhet itt, továbbá több tízezer ukrán nemzetiségű állampolgár. Ideiglenes tartózkodási engedélyből 241 ezret állítottak ki, a segítségpontokon 673 ezren jelentkeztek – jelezte.

Kiemelte: Magyarország története legnagyobb humanitárius segítségnyújtását szervezte meg, a menekültek részére biztosítja a szociális és egészségügyi ellátást, munkavállalást, több mint ötezer ukrán gyermeknek az oktatást.

Elmondta azt is, hogy folytatódik a hiánypótló és rendkívül sikeres Magyar Falu Program, melynek keretében az elmúlt öt évben szinte valamennyi 5000 alatti település kapott már támogatást.

Ennél is nagyobb teljesítménynek nevezte, hogy 1200 kistelepülésen indult meg a népesség növekedése.

Mindebben a falusi CSOK, a kistelepüléseket célzó infrastrukturális fejlesztések, civil támogatások is nagyban segítettek – jegyezte meg.

A Nemzeti Együttműködési Alap forrásai jelentősen, 13,9 milliárd forintra nőttek, a benyújtott 15 ezer pályázatból csaknem 13 ezer nyert támogatást. A falusi civil alapból több mint 1400, a városi civil alapból pedig mintegy 1000 civil szervezet részesült támogatásban – közölte.

A szabadidősport támogatásáról szólva elmondta, erre hirdették meg az Aktív Magyarország programot, a chipsadó 10 százalékát pedig automatikusan a szabadidősport kapja meg. A kormány arról is döntött, hogy szabadidősportra a munkáltatók havi 10 ezer forintot biztosíthatnak SZÉP kártyán.

Zajlanak a budavári rekonstrukciók is

A korábbi Vöröskereszt-székház elkészült, januártól működni fog, miközben folyik a Honvéd Főparancsnokság, a József főhercegi palota és a Budavári palota északi szárnyának helyreállítása is.

Sebián-Petrovszki László (DK) a Magyar falu program forrásainak felhasználását bírálta, szavai szerint a kormány tipikusan a Fideszhez közel álló polgármestereket, civil szervezeteket segíti, akik például luxusautókat vesznek a támogatásból.

Nehezményezte azt is, hogy a kormány beleszólni készül az igazságszolgáltatás függetlenségébe, illetve hogy a Hungaroring fejlesztésére a rezsivédelmi alapból is csoportosítottak át forrásokat. Érdeklődött továbbá a kibervédelem megerősítéséről, illetve a választási törvény esetleges további módosításáról is.

Kovács Zoltán, Vitányi István, Pajtók Gábor és Czunyiné Bertalan Judit fideszes képviselők, valamint Szolga József horvát nemzetiségi szószóló valóban sikeres, a kistelepülések komoly segítséget jelentő kezdeményezésként méltatták a Magyar falu programot.

Vitányi István arról is érdeklődött, számítani lehet-e Magyarországon a nyugat-európaihoz hasonló antiszemita megmozdulásokra.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán (j), mellette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országházban 2024. december 4-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Szabó Szabolcs (Momentum) arról kérdezett, támogatni fogja-e a kormány a kárpátaljai magyar menekültek visszaköltözését, milyen tervei vannak a kormánynak a szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban, valamint hogy a Budai várban törekednek-e a korhűbb rekonstrukciókra.

Gulyás Gergely válaszában kiemelte: a legjobb rendszernél sem zárhatók ki a szabálytalanságok, a Magyar Falu Programban azonban közel állnak ehhez.

Elmondása szerint a program keretében az elmúlt öt évben több mint 1200 falubuszt vásároltak összesen 18 milliárd forintos támogatásból, falusi infrastruktúra-fejlesztésre 381 milliárd forintot költött a kormány, továbbá 2806 falusi bolt részesült összesen több mint 7,5 milliárd forint támogatásban.

A kistelepülésekre vezető utakból 4000 kilométer út újult meg az elmúlt években, a falusi CSOK pedig 50 százalékkal emelkedik januártól – közölte.

A Hungaroring felújításáról szólva elmondta, annak nincs köze a rezsivédelmi alaphoz. Elmondta azt is: a bíróságokon jelentős béremelést szeretne végrehajtani a kormány, a tervezett reformok pedig nem érintik a bírói függetlenséget, azokat az Országos Bírói Tanács is megszavazta.

A hekkertámadásokkal kapcsolatban a honvédelmi miniszter a honvédelmi bizottság zárt ülésén ad tájékoztatást – jelezte, hozzátéve azt is, a választási törvényben nem várható további változás.

Az antiszemitizmussal kapcsolatban úgy értékelt, egész Európában Magyarországon a legjobb a helyzet, ezt mondják a helyi zsidó szervezetek és az európai intézmények is.

A kárpátaljai magyarságról szólva kiemelte, hogy a kormány célja a szülőföldön való boldogulást elősegítése, a készülő szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban pedig Szijjártó Péter külügyminiszter Pozsonyban arra kapott ígéretet, hogy az nem érinti hátrányosan a helyi magyarságot.

Kitérve a budavári felújításokra leszögezte, a Honvéd Főparancsnokság az egyetlen olyan épület, ahol a rekonstrukció nem lesz teljesen történeti, mert ha az eredeti méretben építenék vissza a Honvédelmi Minisztériumot, akkor az az egész Szent György teret megtöltené.