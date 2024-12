Elnémult Gyurcsány részegen randalírozó kihívójának telefonja

Továbbra is elérhetetlen a Demokratikus Koalíció (DK) józsefvárosi elnöke, aki a rendőrség által megerősített sajtóinformáció szerint az éjjel részegen randalírozott egy VI. kerületi társasházban.

Mint azt a hirado.hu is megírta, a DK egyik önkormányzati politikusa ma hajnalban erősen ittas állapotban dörömbölt és ajtókat rugdosott egy VI. kerületi társasházban. A rendőrség az Index kérdésére megerősítette, hogy valóban intézkedtek egy 30 éves férfival szemben, garázdaság miatt indítottak nyomozást, és azt is vizsgálják, hogy a férfi fogyasztott-e kábítószert. A szóban forgó randalírozó az Index értesülései szerint Abd el Rahim Ali. A 30 éves, egyiptomi édesapával, de magyar édesanyával rendelkező politikus tíz éve tagja a Demokratikus Koalíciónak, két éve vezeti a józsefvárosi szervezetet, a múlt héten pedig bejelentette, hogy Gyurcsány Ferenc kihívójaként indul a pártelnöki posztért. A hirado.hu-nak akkor exkluzív interjút adott, mely során kifejtette: „közel egy éve olyan mértékű ütemvesztésben van a DK elnöke és szűk környezete, hogy félő, a 2026-os választások alkalmával a párt akár még meg is semmisülhet”.

A DK józsefvárosi elnöke a hirado.hu-nak adott interjújában azt is mondta, hogy pártját meg kell reformálni. Mint fogalmazott: „új, baloldali víziót kell kidolgozni és letenni a választók politikai értelemben vett asztalára”. Hozzátette: büszke arra, hogy a Demokratikus Koalíción belül minden ötödik 35 év alatti tag az általa vezetett kerületből kerül ki, azaz főleg nekik köszönhető a DK fiatalítása.

A hirado.hu kereste Abd el Rahim Alit, de cikkünk megjelenéséig elérhetetlennek bizonyult.

Kiemelt kép: Abd el Rahim Ali (forrás: hirado.hu)