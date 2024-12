Zsigó Róbert szerint a kormány valamennyi élethelyzetben igyekszik a családok mellett állni

A nehéz élethelyzetben lévő családok támogatásáról tett közzé videót kedden a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon.

Zsigó Róbert elmondta: a még nem nyugdíjas nagyszülő is kaphat gyed-et, így otthon maradhat az unokával és részt vehet a gyermekek és az unokák életében.

A családok döntési szabadságát növeli a Nők40 esetében a nagymama nyugdíj lehetősége is. Már több, mint 400 ezer érintett választotta a Nők40-et – ismertette az államtitkár.

Hozzátette: fordított élethelyzetben a családi odafigyelést egészítheti ki az ingyenesen igénybe vehető Gondosóra, amelynek köszönhetően eddig 33 ezer esetben kaptak azonnali ellátást a bajba került idősek.

Úgy folytatta:

az idősek megbecsülését jelenti az is, hogy megőrzik a nyugdíjak értékállóságát és visszaállították a 13. havi nyugdíjat. Az átlagnyugdíj 2024-ben 234 ezer forintot ér el videóbejegyzésének felirata alapján.

Kapcsolódó tartalom A kormány újabb fél évig védi a családokat a kamatstoppal A Magyar Közlönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály.

A tartósan beteg és súlyos fogyatékossággal élő gyermekekről való gondoskodáshoz járul hozzá a gyermekek otthongondozási díja, a gyod, mely 266800 forint havonta – hívta fel a figyelmet Zsigó Róbert.

Elmondta azt is: az elvált szülők gyermekeit 2022 óta megelőlegezett gyermektartási díjjal is segíti a kormány, valamint két éve több mint duplájára emelték az árvaellátás minimumát, amelyet a félárva gyermekek is megkapnak.

Hozzátette, havonta minimum 50 ezer forint árvaellátást kapnak a jogosultak, jelenleg 54 ezer gyermek átlagosan 73600 forintot kap havonta.

A kormány odafigyel az érzékeny élethelyzetben lévő családokra. „Mindent megteszünk azért is, hogy a generációk közötti együttműködés erős maradjon” – mondta az államtitkár.

A kiemelt kép illusztráció.