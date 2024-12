Tuzson Bence szerint a hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról

Hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról – jelentette ki az igazságügyi miniszter kedden az M1-en.

Tuzson Bence azt mondta, aki bírósághoz fordul, joggal várja el, hogy gyorsan, hatékonyan intézzék el az ügyét és méltányos döntés szülessen. Hozzátette: ezt szeretnék elősegíteni a következő időszakban.

A miniszter az érintettekkel folytatott széles körű egyeztetését követően született megállapodás legfontosabb elememének a három lépcsőben megvalósuló béremelést nevezte. 2027-re a bírók fizetése átlagosan 48 százalékkal fog nőni, a bírósági titkároké és fogalmazóké 82 százalékkal, a más bírósági alkalmazottaké, így a leíróké 100 százalékkal. 2027-re a bírók fizetése átlagosan el fogja éni a 2,25 millió forintot.

Tuzson Bence leszögezte,

a bírói függetlenséget minden esetben biztosítani kell. A kormányzat semmiképpen sem szeretne beleszólni a bírósági döntésekbe

– hangsúlyozta.

A miniszter a hatékonyságot javító lépések között említette a bírókat terhelő adminisztráció csökkentését. Mint mondta, a polgári ügyek 85 százaléka első fokon jogerőre emelkedik, lehetővé tennék, hogy ilyenkor ne kelljen hosszú indokolást készíteni. Az országgyűlés a tavaszi ülésszakban erről már törvényt is fog alkotni – mondta.

A cégbíróságok ügymenetén is gyorsítanának, hiszen a mai technika lehetővé teszi, hogy bizonyos kérdésekben automatikus döntés születhessen. A cél az, hogy, aki céget alapít, az az ügyvédi irodából már úgy távozhasson, hogy a bejegyző végzés mellett megkapja az adószámát és minden mást, ami a működéshez szükséges – közölte a politikus.

A pandémia idején hozott átmeneti szabályozás lehetővé tette, hogy a ügyvédek és ügyfelek online kapcsolódjanak be a tárgyalásokba. Ezt a lehetőséget intézményesítenék, és a megfelelő garanciák mentén azt is biztosítanák, hogy akár nézők is csatlakozhassanak online egy tárgyaláshoz – tudatta az igazságügyi tárca vezetője, hozzátéve: ez akár a joghallgatók képzését is segíthetné.

Tuzson Bence kifejtette, az online csalások száma megugrott, nemcsak Magyarországon hanem világszerte is. Az ilyen bűncselekmények elleni fellépés legfontosabb eleme a gyorsaság. Ezért augusztustól új eljárást vezettek be, ami felgyorsította a rendőrség munkáját és bővítette a bankok lehetőségeit és kötelezettségeit. Ennek köszönhetően félmilliárd forintot tudtak megállítani. Ez a pénz vissza fog kerülni azokhoz, akiktől elvették – mondta.

Törvénycsomag készült az online csalások megállítására, ennek lényege az eljárások további gyorsítása – tudatta a miniszter. Hangsúlyozta, kiemelt felelőssége van ilyenkor a bankoknak, ezért megteremtenék számukra a jogi lehetőséget és egyben a kötelezettséget, hogy az ilyen pénzeket megállítsák. Megteremtik a módot arra is, hogy

azokat a számlákat, melyekkel a csalásokat elkövették, zárolni lehessen, és akár a később erre érkező összegeket is a sértettek kártalanítására fordítsák.

A politikus elmondta, jelenleg 17 áldozatsegítő központ működik az országban. Ezekben a bűncselekmények áldozatai személyesen, illetve a zöldszámot felhívva kaphatnak jogi vagy szükség esetén pszichológusi segítséget és támogatást a kártalanítási eljárás során. A minisztérium célja, hogy minden megyében legyen áldozatsegítő központ.

Tuzson Bence a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, a bíróságokat érintő megállapodás elkészítése előtt az összes törvényszékre elment, meglátogatta az ügyvédi kamarákat, hogy összegyűjtse az ötleteket, szakmai javaslatokat.

A miniszter kifejtette, a változások központi eleme a béremelés. Hangsúlyozta, a bíróságok emberek sorsáról döntenek, ezért fontos a megfelelő megbecsülés, ezért az ország lehetőségeihez mérten, de a lehető legmagasabb mértékben próbálják a jövedelmeket növelni.

Kiemelt kép: Tuzson Bence. (Forrás: MTI)