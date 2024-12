Részegen randalírozott a fővárosban Gyurcsány kihívója, rendőrségi ügy lett belőle

Erősen ittas állapotban dörömbölt és ajtókat rugdosott egy VI. kerületi társasházban a DK egyik önkormányzati politikusa. A rendőrség a lapnak megerősítette, hogy valóban intézkedtek egy 30 éves férfival szemben, garázdaság miatt indítottak nyomozást, és azt is vizsgálják, hogy a férfi fogyasztott-e kábítószert.

Sajtóinformációk szerint részegen randalírozott kedd hajnalban Budapesten a Demokratikus Koalíció egyik budapesti szervezetének vezetője, aki múlt héten azzal került be a hírekbe, hogy nyíltan kihívta Gyurcsány Ferencet, pártja elnökét, és közölte: elindul az elnöki székért.

Az Index úgy tudja, hogy a fiatal férfi kedd hajnalban az Izabella utca egyik társasházába tért be, erősen ittas állapotban, és ott kiabálni kezdett, majd több lakás ajtaján is dörömbölt, és rugdosta is azokat.

A randalírozó férfira rendőröket hívtak, úgy tudni, több kocsival szálltak ki a helyszínre a járőrök, akik a helyszínen elfogták a férfit.

A lap megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK) is, hogy mit lehet tudni az ügyről. A BRFK közölte velük, hogy 2024. december 3-án 2 óra 26 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy VI. kerületi társasház lépcsőházában egy erősen ittas férfi garázda módon viselkedik, a bejárati ajtókon dörömböl, és azokat rugdossa.

A rendőrök a helyszínre mentek, a férfival szemben intézkedtek, majd mentőt hívtak, ami a 30 éves budapesti lakost kórházba vitte.

Az esettel összefüggésben a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást. Annak megállapítása, hogy a férfi fogyasztott-e kábítószert vagy más tudatmódosító szert, a folyamatban lévő eljárás feladata.

Az ügyben kerestük a DK sajtóosztályát, de cikkünk megjelenéséig nem reagáltak.