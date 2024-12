Karácsony Gergely szerint 2025 végéig minden fővárosi buszon működik majd a látássérülteket segítő távirányító

Jövő év végéig a fővárosi közösségi közlekedés összes buszán működik majd a látássérültek tájékozódását, közlekedését segítő távirányító – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester egy keddi budapesti sajtótájékoztatón, amelyen elhangzott, hogy a fejlesztésnek köszönhetően már most minden trolin használható az eszköz.

Karácsony Gergely a fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón azt mondta: számukra az akadálymentesítés nemcsak egy közpolitikai kérdés a sok közül. Az akadálymentesítés a politika lényege, civilizációs kérdés, és éppen ezért az elmúlt években sokat tettek megvalósításáért – tette hozzá.

A 3-as metró, minden busz és a troliflotta szinte teljeskörű, valamint a villamoshálózat folyamatos akadálymentesítésével Budapest sokat tett azért, hogy „ez a város mindannyiunk közös otthona legyen” – emelte ki.

Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója elmondta: a látássérülteket segítő táviránytóval már eddig is meg lehetett szólaltatni

a FUTÁR-kijelzőket, a buszflotta körülbelül felét, és mostanra a teljes trolibuszflottát is felszerelték a szükséges eszközzel, így már „a trolik is tudnak beszélni”.

Kiemelte, folytatják az akadálymentesítést célzó fejlesztéseket.

Bovier György (Tisza Párt), a főváros esélyegyenlőségért és akadálymentesítésért felelős tanácsnoka reményét fejezte ki, hogy a következő években egyre több tömegközlekedési eszközt és azok környezetét akadálymentesítik. Azon leszünk és azon dolgozunk, hogy ezek megtörténjenek – jelentette ki a politikus, aki szerint 2024-ben egy európai nagyvárosban ennek a minimumnak kell lennie.

Ollé-Németh Orsolya, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szakmai vezetője elmondta, a közösségi közlekedés használata gyakorlatilag az egyetlen hozzáférhető mód arra, hogy Budapesten önállóan közlekedjen. Elengedhetetlen, hogy a fővárosi tömegközlekedés hozzáférhető legyen a több ezer látássérült ember számára – tette hozzá.

A látássérült emberek által használt távirányítóval kezdetben a jelzőlámpák szólaltak meg Budapesten, aztán az ország egyre több városában is használhatók lettek az eszközök. Néhány év után megszólaltak a FUTÁR-táblák, később a 3-as és a 4-es metróban működő mozgólépcsők hangjelzését is be lehetett kapcsolni. Legújabban a buszok és a trolik is megszólalnak – mondta el.

Ollé-Németh Orsolya rámutatott,

a fejlesztés nagyon hasznos segítség, hiszen maguk tudják aktiválni a hangbemondást, amivel információt szerezhetnek a járművek számáról, illetve haladási irányáról.

Megosztva tapasztalatait, arról is beszámolt, hogy szerinte akadálymentesítésben, hozzáférhetőségben Budapest messze előrébb jár nagyon sok nyugat-európai városnál.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)