Új adással jelentkezik a Jó világ

Több ezer jogosulatlan határátlépést akadályoztak meg és tucatnyi embercsempészbandát is elfogtak a német hatóságok azóta, hogy ősszel a nyugati határaikon is visszaállították a határellenőrzést. A Jó világ mai adása a bevándorlási helyzet miatt elrendelt szigorítás okait mutatja be.

A német kormány szeptemberben vezette be a határellenőrzést az ország nyugati határain, miután a sorozatos terrortámadások, iszlamista gyilkosságok és az ezt követő társadalmi nyomás miatt lépéskényszerbe került. A Jó világ stábja az elmúlt hónapokban végigjárta Németország határait, és a helyszínen nézte meg, hogy mennyire eredményes az illegális bevándorlók és embercsempészek kiszűrése. Az M1 külpolitikai műsorának stábja Schengenben is forgatott. Abban a kis luxemburgi városban, ahol 1985-ben aláírták azt az egyezményt, amely azóta majdnem a teljes Európai Unió területén biztosítja a szabad, gördülékeny közlekedést, és amely megállapodás – elemzők szerint – Németország és az elhibázott brüsszeli migrációs politika miatt veszélybe került. A Jó világ stábja évek óta Németországban élő magyarokat is megkérdezett arról, hogy látják az ott kialakult helyzetet. A Jó világ legújabb adását hétfőn a 19:30-as Híradó után láthatják az M1-en, majd szerdáig többször is ismétlik.