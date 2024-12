Szentkirályi Alexandra: A magyar emberek előrelépésének feltétele a gazdasági semlegesség

A magyar emberek érdeke a gazdasági semlegesség, amely feltétele annak, hogy előre tudjanak lépni a magyarok – mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hétfőn Budapesten, a nemzeti konzultációval kapcsolatban rendezett fórum előtti sajtótájékoztatón.

Szentkirályi Alexandra azt hangoztatta, a konzultáció lényege, hogy a magyar jövőről a magyar emberek döntenek vagy „Brüsszelben döntenek arról helyettünk”, milyen lesz a magyar jövő.

Az elmúlt időszakban rengeteg változás történt, amelyek felgyorsították a világ gazdasági változásait: a járvány, a háború, az infláció és az energiaárproblémák egy bizonytalan világot vetítenek előre, Magyarországnak pedig meg kell tennie a megfelelő lépéseket, hogy a magyar emberek jövője továbbra is biztonságban legyen – hangsúlyozta a politikus.

Azonban „hatalmas nyomás van Magyarországon Brüsszel irányából, bele akarják tolni az országot egy elszigetelt helyzetbe, a blokkosodás irányába”

– fogalmazott a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, a magyar emberek érdeke a gazdasági semlegesség, amely azt jelenti, hogy ha kell, Nyugattal és Kelettel is tudjon gazdasági kapcsolatot építeni és kereskedni.

A gazdasági semlegesség a feltétele annak, hogy előre tudjanak lépni a magyarok, hogy uniós átlagot meghaladó gazdasági növekedés legyen jövőre Magyarországon, hogy érdemben tudjanak segíteni a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) és hosszútávon is fenn tudják tartani a 13. havi nyugdíjat – sorolta a politikus, megjegyezve, hogy Brüsszel azonban nem ebben érdekelt, hanem a rezsicsökentés eltörlésében és az adók emelésében.

A kormány és a Fidesz-KDNP amellett áll ki, hogy a magyar emberek érdekei élvezzenek elsőbbséget, hogy a magyar emberek legyenek a nyertesei az átalakuló világgazdaságnak

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

A kormány az emberekkel közösen szerinte dönteni arról, hogy „milyen irányba kormányozza a magyar hajót” – mutatott rá a politikus, és mindenkit arra biztatott, hogy mondja el a véleményét, mert – mint fogalmazott – „ez egy olyan kiáltás tud lenni, amely Brüsszelig is el tud hallatszani”. Kitért arra is, hogy nemcsak papír alapon, hanem online is ki lehet tölteni a nemzeti konzultációt.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője, a Fidesz budapesti elnöke beszél a Magyarország meg tudja csinálni! elnevezésű nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás fővárosi állomásán, a Belvárosi Polgári Szalonban rendezett lakossági fórumon. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)