Menczer Tamás: Háború- és migrációpárti paktum született Brüsszelben

A szociális ágazat bérproblémáiról, a pedofil bűncselekmények üldözéséről, gépjárműsportról beszéltek képviselők napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben.

LMP: hatalmas a bérprobléma a szociális ágazatban

A szociális szektor és a gyermekvédelem problémáiról beszélt napirend előtti felszólalásában Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője, az ágazat legfőbb problémájaként a súlyos bérválságot jelölve meg.

Az alacsony fizetések miatt szerinte mostanra ellehetetlenült az intézmények fenntartása, mivel nem lehet elegendő, speciális szaktudással rendelkező szakembert találni, a szférában beígért 9 százalékos emelés pedig a képviselő szerint az infláció mértékét sem éri el.

Akik a szektorban maradtak, a hivatástudatuk miatt maradtak, de hivatástudatért a boltban nem nagyon lehet venni semmit – jegyezte meg, azt hangsúlyozva, erre az ágazatra, nem felesleges kiadásokra kellene költségvetési forrásokat fordítani.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt hangsúlyozta: 2010 óta nőtt a szociális ágazatban dolgozók megbecsültsége, miközben a legutóbbi választáson az LMP-vel együtt induló baloldali pártok kormányon csökkentették a szociális ágazatban dolgozók bérét.

A bankokat békén hagyták, de a szociális dolgozóktól elvettek egyhavi fizetést – mondta, majd ezzel azt állította szembe, hogy 2010 óta három és félszeresére emelték az ágazatban a béreket.

Az államtitkár hozzátette: senki nem mondja, hogy a szociális ágazatban ideális szinten vannak a bérek, „ennél magasabb összegre van szükség, és ezen is fogunk dolgozni”. Kitért arra is: az ellenzéki politikus által sürgetett kitagolást, azaz a nagy intézmények kisebb, emberibb, családiasabb létesítményekké alakítását néhány kivétellel megvalósították, noha ez volt „az uniós kötözködések egyik célpontja”.

Mi Hazánk: védjék meg a pedofil maffia áldozatait, büntessék meg az elkövetőket!

A „pedofil maffia” és a gyermekprostitúció áldozatainak védelmét, az ügyekben információt kiszivárogtatók megbüntetését sürgette felszólalásában Apáti István (MI Hazánk), azt hangsúlyozva, nem a rendőrség kollektív bűnösségét hirdetik, de „vannak ebben a testületben is férges részek”, amelyeket ki kellene hajítani.

Arról beszélt: miközben a nemrégiben leleplezett pedofil maffia ügyének szálai egyre magasabbra érnek, a rendőrség mind súlyosabb szakmai hibákat ejt, „minden létező eszközzel lassítani kívánják az eljárást”. Példaként hozta fel, hogy rendkívül érzékeny bűnügyi információk jutottak ki elkövetőkhöz.

Amikor a koronatanú védelmet kér, és a rendőrség mellébeszél, azt nehéz gondatlanságnak minősíteni – fogalmazott, azt kérdezve, mikor „csapnak szét” azok között, akik érzékeny információkat szivárogtatnak ki, illetve van-e az ügynek politikai szála.

Rétvári Bence válaszában fontos témának nevezte a gyermekek védelmét, akárcsak azt, hogy a rendőrségi nyomozás során felderítsék a tényállást, alapos gyanú esetén pedig a legrövidebb időn belül megtörténjen a gyanúsítás és a vádemelés.

Hozzátette: elnyújtja és nehezíti az eljárást a sértettek és tanúk nagy száma, akárcsak az, hogy a vallomások közötti ellentmondások tisztázása hosszabbítja a nyomozást.

Az államtitkár felidézte: a 2010-es kormányváltáskor 81, most 700 ember ül pedofil cselekmény miatt börtönben, mint mondta, 2010 előtt a sértetteknek, azóta az áldozatoknak jogai állnak a középpontban.

A gyermekek védtelenségét kiemelve Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy különösen azok kiszolgáltatottak, akikről nem gondoskodnak, vagy akiket nem védenek meg a szüleik.

Ezért ezek különösen szigorúan tényállási elemek és minősített esetek a Büntető törvénykönyvben – említette meg az államtitkár, aki szigorú elbánást ígérve azt hangsúlyozta, ismertsége, vagyona vagy ismeretségi köre nem jelenthet senkinek mentséget ilyen vagy más ügyekben.

Jobbik: a gépjárműsportban is vonatkozzanak külön szabályok az amatőr és a profi rendezvényekre

Bencze János (Jobbik) a gépjárműsport szabályozássáról szólva kifogásolta, hogy az ágazatban nincs különválasztva a hobbi, az amatőr és a profi sport, és az amatőr sportrendezvényekre a profikkal azonos biztosítási és egyéb kötelezettséget rónak. E plusz költségek miatt számos jótékonysági autós rendezvényt nem tudnak megszervezni.

Kifogásolta, hogy az erről szóló szóló 121/2024-es „gazdátlan kormányrendeletről” végtelen levelezésbe keveredett a minisztériumokkal, amikor szerettek volna eljutni ahhoz, akivel érdemben lehet beszélni a rendeletről, és akihez el lehet juttatni a szakági embereknek, autó és motorversenyzők, rendezvényszervezők kéréseit, kérdéseit.

Azt kérte, hogy a szabályozásban, biztosítási kötelezettségekben – ugyanúgy ahogy a fociban – tegyenek különbséget a profi, nagy sportrendezvények és mondjuk egy falusi rendezvény között.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában elgondolkodtatónak nevezte a képviselő felszólalását, jelezve ugyanakkor, hogy a sportrendezvénynek megrendezéseinek körülményeit szabályoznia kell az államnak, hogy garantálja a nézők és a sportolók biztonságát.

Az államtitkár megígérte, hogy amennyiben írásban eljuttatják nekik a kérdéseiket szívesen mediál, megkeresve a téma kormányzati felelősét.

MSZP: A valódi béke költségvetése a társadalmi igazságosságon alapul

Komjáthi Imre (MSZP) a jövő évi, a kormánypártok által a béke költségvetésének nevezett javaslatot kritizálta, jelezve, hogy a legfontosabb béke a társadalmi béke, ami nincsen társadalmi igazságosság nélkül. A béke költségvetése az MSZP számára azt jelentené, hogy kevesebb a szegény, hogy senki nem lesz szegény azért, mert beteg, és senki nem lesz beteg azért, mert szegény.

A béke költségvetése azt jelenté, hogy nem él a nyugdíjasok 40 százaléka létminimum alatt és hogy a kormány többet költ a gyermekszegénység megállítására – sorolta.

Megítélése szerint a kormány „csapágyasra adóztatja” a kis- és közepes vállalkozásokat, miközben arról beszélnek, hogy támogatják őket. Azt is mondta, a kormány állítása szerint azért „tömi ki adófizetői forintokkal” a multinacionális cégeket, mert különben összecsomagolnak és elmennek az országból. Ehhez képest magyarok százezrei hagyják el az országot.

Azt javasolta, hogy az utolsó fillérig fizessék vissza azok a cégek az elmúlt öt évben munkahelyteremtésre kapott támogatást, amelyek most az utcára teszik az embereket. Javasolta továbbá, hogy a „pofátlanul magas vezetői bónuszokat” ne lehessen leírni költségként.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában úgy fogalmazott: nem lehet „korszerű európai gazdaságot csinálni úgy, hogy nincs nagyüzem, hogy nincs tőke”. Nem lehet úgy tőkét vonzani egy országba, hogy „közben nem szeretem a tőkét és a tőkést”.

Hozzátette: meggyőződése, hogy a 2010 óta hozott kormányzati intézkedések megfelelő védelmet biztosítanak a dolgozónak.

DK: A pedofil papok sem állhatnak a törvény fölött

Vadai Ágnes (DK) nehezményezte, hogy a kormánypárti képviselők nem támogatták a DK azon javaslatát, hogy hozzanak létre egy civilekből és egyházi személyekből álló vizsgálóbizottságot, melynek feladata a magyar katolikus egyházon belüli pedofil esetek feltárása és a bűnösök megnevezése, ahogy azt a javaslatot sem, hogy az egyházaknak is legyen feljelentési kötelezettségük pedofil bűncselekmények esetén.

Miért nem akarják arra kötelezni a magyar katolikus egyházat is, hogy tegyenek feljelentést a pedofil papok után? Ha egy pedofil pap elkövet egy ilyen bűncselekményt, akkor elég büntetés az, ha áthelyezik egy másik egyházmegyébe? – tette fel a kérdést. Hangsúlyozta: a jobboldal szemlélete vezetett oda, hogy a magyar katolikus egyház vezetői hallgatnak és eltagadják a pedofil ügyeket.

Senki, önök sem állhatnak a törvény felett, a katolikus egyház sem, a pedofil papok sem – emelte ki, hozzátéve: választani kellett a magyar gyerekek és a pedofilok között, és a kormánypárti képviselők nem a gyerekeket választották.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában jelezte: az ötvenes éveket idéző gyűlölet vezette a felszólalót az egyházakkal és a hívőkkel szemben. Leszögezte: támogatnak minden olyan javaslatot, amely zéró toleranciát jelent a pedofíliával szemben, egyben felszólította Vadai Ágnest, hogy ne vádaskodjon, hanem tegyen feljelentést, ha konkrétan tud valamit.

Felidézte azt is, hogy a DK 2012-től 2024-ig tizenegy, gyermekek védelme érdekében beadott törvényjavaslatot sem támogatott. KDNP: sikeres volt a magyar EU-elnökség Juhász Hajnalka (KDNP) emlékeztetett, Magyarország második alkalommal tölti be az EU soros elnökségét, ezzel „kinyitotta az ablakot a változás szelének”.

Végre van egy olyan tagállam, ami nem valami ellen, hanem valamiért: a közös Európai Unióért, a közös versenyképesség megerősítéséért dolgozik, és meg tudta fogalmazni azokat a pontokat, amelyek az unió jövője szempontjából meghatározók.

Ez a versenyképességi megállapodás, a védelempolitika, a kohézió, a demográfiai kihívások, az illegális migráció elleni küzdelem, a gazdaságalapú agrárpolitika – jelezte.

Kiemelte a nyugat-balkáni bővítés fontosságát, melynek a magyar kormány az egyik kezdeményezője volt, most pedig Albániával nyílik meg a csatlakozási tárgyalások lezárásának lehetősége.

Óriási elnökségi eredményként értékelte azt is, hogy rövidesen megszűnhet a belső határellenőrzés Bulgária és Románia irányában, a legfontosabb feladatként azt megjelölve, hogy a versenyképesség területén újra visszategyék az Európai Uniót a térképre.

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára emlékeztetett arra, hogy Magyarország rendkívüli kihívások közepette vette át az EU Tanácsának kormányrúdját. A magyar elnökség hét prioritást határozott meg, ezek közül a legfontosabb a versenyképesség helyreállítása és a bővítési folyamat folytatása.

Fél év alatt mintegy 250 elnökségi rendezvényt bonyolítottak le, november 7-8-án például Budapesten rendezték meg az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját, illetve az informális uniós csúcsot.

Ekkor sikerült elfogadni a budapesti nyilatkozatot, amely kijelöli az irányt Európa versenyképessége helyreállításához. Románia és Bulgária teljes jogú schengeni tagsága elől is várhatóan minden akadály elhárult – jelezte.

Szólt azonban az aggasztó brüsszeli fejleményekről is: paktumot kötött ugyanis az Európai Néppárt és az európai baloldal, miközben a régi-új vezetéssel alakult meg az Európai Bizottság. Mindkét esemény világosan megmutatja, hogy Brüsszelben a változás helyett továbbra is a háborúpárti és migrációpárti politikát kívánják folytatni, és külön szomorú, hogy a hazai baloldal és a Tisza Párt is támogatja ezt a politikát – közölte.

Napirend előtt

Fidesz: Háború- és migrációpárti paktum született Brüsszelben

Menczer Tamás (Fidesz) arról szólt, hogy a múlt héten az Európai Parlamentben paktumot kötött az Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok, a paktum részei Gyurcsány Ferenc pártja és a „diszkóliberális” Magyar Péter pártja is.

A paktum legfontosabb részei: a háborút folytatni akarják, a bevándorlókat be akarják hozni, új brüsszeli adókat akarnak bevezetni, és ha valaki mindezzel nem ért egyet, akkor jogállamisági eljárásokkal és a támogatások visszatartásával akarják zsarolni – közölte.

Felidézte, hogy a múlt héten az Európai Parlamentben elfogadtak egy szélsőségesen háborúpáti állásfoglalást is, amely szerint a háborút folytatni kell, Magyarországra nyomást kell helyezni békepárti álláspontja miatt, valamint az eddigi támogatásokon túl minden tagállam adja oda Ukrajnának katonai célra a GDP-jének a 0,25 százalékát. Ez Magyarország esetében 200 milliárd forintot jelentene.

Mindezt tették akkor, amikor egy harmadik világháború és egy atomháború veszélye nagyobb, mint valaha – figyelmeztetett, hozzátéve: a magyar emberek békét akarnak, és a kormány ennek akar érvényt szerezni. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában gratulált az RMDSZ hétvégi választási eredményéhez, amellyel sikerült erős parlamenti képviseletet biztosítani.

A brüsszeli paktumot értékelve elmondta: az egykor szebb napokat látott Európai Néppárt Manfred Weber vezetésével elárulta eredeti értékeit. Az együttműködés deklarált célja a patrióta, nemzeti alapokon álló kormányok legyőzése. Az Egyesült Államokban éppen megbukott ugyan a baloldali globalista elit, Brüsszelben mégis igyekeznek továbbvinni azt a politikát, amellyel veszélybe sodorták Európát.

A most megkötött paktum beszél többek között Ukrajna feltétlen támogatásáról, az engedetlen tagállamok pénzügyi büntetéséről, a migrációs paktum végrehajtásáról, valamint új adókról, közös kölcsönfelvételről. A magyar kormány ellenáll ezeknek a rossz politikai törekvéseknek – jelezte.

Kérdések

DK: Tervezik-e a repülőtér és Kőbánya-Kispest összekötését?

Arató Gergely (DK) arról beszélt, hogy a kormány javítani szeretné a budapesti repülőtér megközelíthetőségét, a közúti fejlesztésre konkrét tervek vannak, de a kötöttpályás, vasúti fejlesztésről nagyon keveset hallani.

Szerinte viszonylag egyszerűen be lehetne kötni a vasúti hálózatba a repülőteret, mert a 100-as vasútvonal két kilométerre található a 2-es termináltól. Viszonylag olcsón meg lehetne teremteni a kapcsolatot Kőbánya-Kispesttel. Tervezi ezt a kormányt? – kérdezte.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára emlékeztetett arra, hogy a kormány idén sikeresen lezárta a Liszt Ferenc-repülőtér megvásárlását. Kulcskérdésnek nevezte, hogy az utasokat hogyan szállítják el.

Versenyhátrányként beszélt arról, hogy a repülőtérre vezető kétszer egysávos út a megnövekedett forgalmat nem tudja elvezetni.

Hozzátette: az érintett útszakasz fejlesztésének tervezése ezért 2021 óta folyik. A vasúti közlekedésről azt mondta, a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálat alatt áll, az 2025-be készülhet el.

Jobbik: Megmentik a nagyatádi cérnagyárat?

Ander Balázs (Jobbik) arról érdeklődött, megmentik-e az 140 éves termelési kultúrával rendelkező nagyatádi cérnagyárat és a dolgozókat? Szerinte a gyár a végóráit éli, úgy hírlik a termelésnek annyi, legfeljebb valamilyen logisztikai tevékenység maradhat meg.

Ha volt pénz a kínai akkumulátorgyárak támogatására, vagy 650 milliárd Tiborcz irodáinak megvásárlására, akkor legyen a gyár megmentésére is – hangoztatta. Azt javasolta, ha nem megy máshogy ,vásárolja vissza a magyar állam és adja az önkormányzatnak.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a kormányhivatal friss adatai szerint 2024 őszén a cég 170 fős munkavállalói létszámról nyilatkozott, leépítési szándékot nem jelzett. Közölte, az elmúlt három hónapban a korábbi létszámból 33 fő kérte az álláskeresők nyilvántartásába történő felvételét.

Szólt arról is, nincs arról tudomásuk, hogy a cég az elmúlt időszakban olyan kezdeményezést tett volna, amely gazdasági nehézségeinek kivédésére irányul.

A Mi Hazánk jogszabály-módosítást kér a kistelepülések érdekében

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi szabályok szerint nem szükséges visszaváltóhely, REpont az ezer fő alatti településeken, azaz az ország 3155 településéből 1765-ön. A képviselő a szabályozás életszerűtlen részei és a kistelepülések ellehetetlenítése miatt kérte a jogszabály módosítását.

Véleménye szerint ez a gyakorlat félő, hogy további kisboltok megszűnéséhez vezet, hiszen ha a visszaváltásért el kell utazniuk a vásárlóknak egy másik településre, az magával hozza, hogy a vásárolni is ott fognak.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a képviselő türelmét kérve elmondta, az ezer fő feletti települések 93 százalékánál, ezek népességének 98 százalékánál van valamilyen visszaváltási mód.

Elmondta, az ezer fő alatti települések esetében, ahol a teljes magyar népesség nyolc százaléka él, hetven százalékuknál van közvetlen visszaváltási lehetőség. Hozzátette: valóban van még munka előttük, de kell még néhány hónap, amíg a rendszer teljesen feláll.

MSZP: Mit tesz a magyar kormány a nők elleni erőszak visszaszorításáért?

Gurmai Zita (MSZP) emlékeztetett arra, hogy november 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Mit tesz a magyar kormány a nők elleni erőszak visszaszorításáért? – tette fel a kérdést. Szerinte a jelenlegi büntetőjogi szabályozás nem elég, teljes körű és átfogó szabályozásra van szükség, mert a szexuális zaklatás rendszerszintű probléma.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára rögzítette, a kormány a nőket ért bármiféle zaklatást, erőszakot mélységesen elítél. Senkinek nem kell eltűrnie, hogy a munkahelyén zaklatás érje, továbbá a munkáltató felelősséggel tartozik a zaklatástól mentes munkahelyi környezet biztosításáért – mondta.

Elmondta, a 2023-as panasztörvény alapján minden 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatoknak kötelező belső visszaélésbejelentési rendszert működtetnie, a zaklatást elszenvedőnek ide kell fordulnia.

LMP: Hol terveznek járatritkításokat?

Kanász-Nagy Máté (LMP) szerint a múlt héten megint fekete hete volt a MÁV-nak, felsővezeték hibásodott meg, majd a Déli pályaudvart kellett lezárni. A vasút azért rossz, mert nem költenek rá, Lázár János első miniszteri intézkedéseivel szinte az összes fejlesztést leállította, a szakemberek nagy részét elbocsátotta – mondta. Hozzátette: az Országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat, amely további vonalbezárásokat készít elő, azaz tovább folytatják a leépítést. Hol terveznek járatritkításokat? – kérdezte.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára azt tette szóvá, hogy az ellenzéki képviselők az elmúlt időszakban folyamatosan azon voltak, hogy a magyar közlekedésbe uniós forrásokat be lehessen vonni. Szerinte az Orbán-kormány alatt valósult meg a rendszerváltás utáni „közlekedésfejlesztésnej a dandárja”, közel 2000 milliárd forintot fordítottak erre.

Hozzátette, feladat van még bőven, hosszú évtizedek lemaradását kell ledolgozni. Az új törvényjavaslat arról szól, hogy elérhetővé kívánják tenni az embereknek a közlekedéshez való jogot – mondta.

Fidesz: Mit gondol a kormány egy romákat sértő kijelentésről?

Erős Gábor (Fidesz) arról kérdezte a Belügyminisztert, mit gondol a kormány arról, hogy cikkében az egyik baloldali médium aberráltnak nevezte a hazai roma közösséget és annak képviseletét, roma honfitársainkat méltóságukban sértve ezzel.

Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára sajnálatosnak nevezte, ami történt, kijelentve, „ez egy tipikus előítéleteket szülő megnyilvánulás volt”, amit, ha a jobboldalon történik, azonnal rasszistának nyilvánítanak.

Megemlítette: a nemzeti kormány ideje alatt közel kétszeresére nőtt a romák foglalkoztatottsága, kiépültek a hátrányos helyzetű emberek felemelkedését támogató intézmények, és miközben a korábbi, a baloldalhoz kötődő roma vezetők egyéni érdekeiket a közösségé elé helyezték, mostanra olyan képviselete lett a közösségnek, amelyik a partnerséget keresi.

A Demján Sándor programról kérdezett egy KDNP-s képviselő Móring József Attila (KDNP) a hazai kis- és középvállalkozások (kkv) támogatását célzó új rendszer, a Demján Sándor program jelentőségéről kérdezte a nemzetgazdasági minisztert, a mintegy 900 ezer, a munkavállalók kétharmadát foglalkoztató kkv érdekeit hangsúlyozva.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta: a szektor a magyar gazdaság kiemelten fontos tartóoszlopa, amelynek szerepvállalása nélkül nem jöhetett volna létre 2010 óta egymilliónál több új munkahely.

Megjegyezte ezért is lett a 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterv önálló eleme a program, amelynek kiemelt jelentősége van a hazai kkv-k számára a maga százmilliárd forintos nagyságrendű támogatásaival, amelyek között egyaránt szerepel beruházásokat és versenyképességet, internetes jelenlétet támogató, valamint a Széchenyi Kártya programot az eddiginél is kedvezményesebbé tevő elem.

Hozzátette: a program része az adminisztrációcsökkentés és a mikrovállalkozások által használt áram árának csökkentése is.

Független: Mikor kapják meg a gazdák a megígért segítséget?

Varga Ferenc (független) az augusztusi csongrádi viharkárban érintett gazdálkodóknak ígért kormányzati támogatásról kérdezte az agrártárca vezetőjét.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt hangsúlyozta: a kérdésben szereplő idén nyári káreset kapcsán arra kérték az érintetteket, hogy érdekképviseleteiken keresztül forduljanak a gazdatársadalomhoz.

Megemlítette: uniós vitáink vannak az agrárkockázatok kezeléséről, a kormányzat arra törekszik, hogy lehetőségeihez mérten segítsen, de kérdés az, hogy a gazdatársadalom mindent megtesz-e az ilyen esetek jelentette rizikó minimalizálása érdekében.

DK: Végképp el akarják törölni Budapestet?

Tényleg eldöntötték, hogy Budapestet végképp el kell törölni? – kérdezte a Miniszterelnökséget vezető minisztertől Gy. Németh Erzsébet (DK). Azt tudakolta, mikor fizetik ki az Egészséges Budapest Programban szűrővizsgálatokra ígért 27 milliárd forintot, mikor törlik el a főváros 90 milliárdos „büntetőadóját”, mikor vesznek új HÉV-szerelvényeket és állnak el a kerületalapú választási térkép átszabásától.

Válaszában Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára – emlékeztetve „a múltat végképp eltörölni” szlogen évtizedes múltjára – kijelentette, „ha valakitől félteni kellene a fővárost, az, úgy néz ki, Önök”, hiszen az ellenzéki városvezetés öt és fél éve alatt rengeteg dolog tűnt el Budapestről.

Ezek között említette azt a 214 milliárd forintot, ami a főpolgármester-váltáskor még a főváros kasszájában volt, de az túlárazás, korrupció, „Gyurcsány-fiókák” támogatása miatt eltűnt.

Jobbik: December 24. lehet-e munkaszüneti nap?

Balassa Péter (Jobbik) arról a már hétszer benyújtott kezdeményezéséről kérdezte a nemzetgazdasági minisztert, amely szerint december 24. munkaszüneti nappá válna. Hiszen ennek a napnak „nem a munkáról, hanem az ünnepről kell szólnia” – fogalmazott.

Válaszában Fónagy János, a tárca parlamenti államtitkára megjegyezte: a kormány elkötelezett a keresztény értékek és a családbarát politika mellett, számos intézkedéssel támogatták a családokat és könnyítették meg „az ünnepek meghitt megélését”.

A kormány elkötelezett amellett, hogy megteremtse az egyensúlyt a munka és a családi élet között – fogalmazott, hozzátéve, a gazdasági eredmények fenntartása érdekében felelős, minden magyar ember érdekeit figyelembe vevő döntést kell hozni.

Mi Hazánk: Mikor engedélyezik az ökológiai halászatot?

Szabadi István (Mi Hazánk) azt kérdezte, hogy mikor engedélyezik az ökológiai halászatot a halászoknak. Felidézte: a kormány jóváhagyta a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely szerint 2030-ig 24 milliárd forintot költenek a horgászturizmus fejlesztésére, amivel a Mi Hazánk egyetért.

Kifogásolják ugyanakkor, hogy a stratégia a horgászati célú halgazdálkodásra épül. 2016-ban a természetes vízi kereskedelmi célú halászat megszüntetésével a halászat, mint szakma megsemmisült, a halászok tudása és gyakorlata veszendőbe megy, pedig az inváziós halfajok halászatához szükség van rájuk.

2016 óta nagyságrendileg 200 tonna busát nem fogtak ki, ami mostanában óriási problémákat okoz, ugyanis minél több a busa, annál kevesebb a többi hal.

Mivel az ökológiai célú szelektív halászatot a horgászok nem látják el, a busainváziót csak a halászok tudják megállítani, akik ehhez több évtizedes tapasztalattal és a szükséges eszközparkkal rendelkeznek. Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára válaszában jelezte, mivel a kérdés konkrét vízterület megjelölése nélkül hangzott el, a válasz is csak általános szabályokat tartalmazhat.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény értelmében a hatóság az őshonos halállományt veszélyeztető „jelentős ökológiai hatás” esetén kötelezheti az arra jogosultakat szelektív halászat elvégzésére. Jelentős ökológiai hatásnak kell tekinteni különösen a busafajok és a törpeharcsa fajok tömeges előfordulását minden 200 hektárnál nagyobb állóvízi vagy 20 kilométernél hosszabb folyóvízi vízterületen.

LMP: Hajlandó-e a kormány eltörölni az online parkolás kényelmi díját?

Kanász-Nagy Máté (LMP) arról beszélt: a múlt héten a Fővárosi Közgyűlés megszavazta Vitézy Dávid előterjesztését, amely végképp leszámol a „parkolási maffiával”, a döntés értelmében ugyanis 2026-tól teljesen megszűnnek a parkolóórák Budapesten.

Azt mondta, a parkolóórák megszűnésével kezdődik a kormány felelőssége, ugyanis az állam 75 forintos, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által „cinikus módon kényelmi díjnak” nevezett büntetéssel sújt mindenkit, aki „korrupciótól mentes formában” fizeti meg a parkolást.

Azt kérdezte, hajlandó-e a kormány „legalább egy apró szerepet vállalni a parkolási maffia” felszámolásában és eltörölni a kényelmi díjat?

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára reakciójában visszautasította a „tisztességesen működő” Nemzeti Mobilfizetési Zrt. említését a maffia kontextusában.

Azt is mondta: a legutóbbi fővárosi döntés 30 százalékkal megemelte a fővárosi parkolási díjakat, ráadásul úgy döntöttek róla, hogy a parkolóórákkal és az applikációs fizetéssel nem foglalkoztak. Hozzátette: az egész parkolási rendszer része a mobilfizetési koncessziónak, amelyet törvény szabályoz, a mostani budapesti döntés pont ezt a törvényi keretet nem veszi figyelembe.