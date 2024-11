Varga Mihály szerint a magyar vállalkozások képesek megmutatni a bennük rejlő teljesítményt

A magyar gazdaság szereplői képesek arra, hogy megmutassák azt a teljesítményt, amely bennük van és jól tudnak reagálni a válságokra – jelentette ki a pénzügyminiszter pénteken Szegeden.

Varga Mihály a kozmetikai cikkeket és háztartási tisztítószereket gyártó Florin Zrt. gyáravató ünnepségén azt mondta, a cég története jól példázza, hogy akár nulláról vagy még a nulla alatti tartományból is vissza lehet jönni. A vállalkozás jól látja a piaci lehetőségeit és érzékeli a változásokból adódó esélyeket is. A Florin termékei ma már ott vannak minden nagy áruházláncban és megjelentek nemcsak a hazai piacon, hanem külföldön is – tette hozzá.

A politikus közölte, a cégnél uniós forrásokból, valamint az egészségipari támogatási program és a nagyvállalati beruházási támogatási program segítségével

az elmúlt öt évben 8,5 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg.

A Florin felismerte, hogy a gyár méreteihez és kapacitásaihoz képest az ország piaca kicsi. Aki hosszú távon akar gondolkodni a magyar piacon, annak a külpiacokra is figyelnie kell. „Ha a környező országokban jelen vagyunk termékeinkkel, erősítjük az exportot, akkor képesek vagyunk több lábon állni és sokkal biztonságosabbá válik a dolgozók megélhetése” – mondta a miniszter.

Beszélt arról is, hogy Magyarország nyersanyagokban szegény, kis méretű ország, viszont a legnyitottabb gazdaságok egyike. A magyar szellemi és tudástőke ugyanakkor elő tud állítani olyan termékeket, amire a világ számos piacán szükség van. Hozzátette: a magyar adórendszer pedig – egy washingtoni székhelyű elemző intézet felmérése szerint – a hetedik legversenyképesebb a világon.

A pénzügyminiszter kitért arra, hogy az egészségipari támogatási programban 60 magyar tulajdonú vállalkozás kapott lehetőséget a pandémia időszakában 90 milliárd forintnyi beruházás megvalósítására. A 2015-ben indult nagyvállalati beruházási támogatási programban pedig 200 magyar vállalkozás csaknem 600 milliárd forint értékű beruházást valósított meg és 4700 új munkahelyet hozott létre.

Varga Mihály az új kihívások között említette a gazdasági hidegháború lehetőségét. Az elmúlt években olyan rossz döntések sorozatát hozták az Európai Unió vezetői, amelyek az európai versenyképességet inkább rombolták, mint segítették – jelentette ki.

Leszögezte,

Magyarország ennek a közösségnek a része, és ha az európai lokomotív nem húz jól, akkor a magyar gazdaság lehetőségei is szűkülnek.

„Abban vagyunk tehát érdekeltek, hogy Európa versenyképesebb legyen, a gazdasági hidegháborúból kimaradjon, és a vámháborúk helyett annak a lehetőségét keresse, hogy hogyan lehet együttműködni Ázsiával, Kínával, Dél-Koreával, vagy éppen az Egyesült Államokkal” – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy a másik veszélyt az ukrajnai háború jelenti. A miniszter bizakodásának adott hangot, hogy január 20-át, az új amerikai adminisztráció hivatalba lépését követően a háborúnak hamar vége lesz, ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy Európa és a világ egésze is a gazdasági növekedésre tudjon koncentrálni.

Varga Mihály kifejtette, az elmúlt évek elindították Kelet- és Dél-Magyarország talpra állását. Jól látható, hogy Debrecenben és Szegeden olyan beruházások kezdődtek, amelyek kibővítik a régió a lehetőségeit. A miniszter azt kívánta, hogy valamennyi vállalkozás éljen ezekkel a lehetőségekkel. Mint mondta, a magyar kormány partner lesz ebben.

Barta Attila, a Florin Zrt. cégvezetője elmondta, az elmúlt öt évben teljesen megújult a cég telephelye, régi épületek és berendezések helyén ma már új épületek, gépek és egy új automatizált raktárbázis van. Emlékeztetett arra, hogy a Florin Zrt. a pandémia idején az ország szinte egyetlen fertőtlenítőszer gyártó cégeként – szinte az egyik napról a másikra – sokszorosára növelte kapacitását. A vállalkozás fertőtlenítőszerrel látta el az egészségügyi intézmények mellett a közszolgáltatókat és kiskereskedelmi partnereken keresztül a lakosságot is.

Az öt éven át tartó, komplex gyárfejlesztési projekt záró elemeként elkészült automata raktárbázissal Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú háztartás-vegyipari gyára jött létre, 15 ezer négyzetméteren

– közölte a cégvezető.

A szegedi telephelyű, magyar magántulajdonban lévő, 1992-ben alakult, de 66 éves múltra visszatekintő Florin Zrt. a fertőtlenítő- és tisztítószerek, valamint kozmetikai termékek egyik meghatározó gyártója a hazai piacon. A fertőtlenítő- és higiéniai szerek mellett férfi és női kozmetikumokat, valamint háztartási tisztítószereket is gyárt saját márkanevek alatt. Emellett számos közismert kozmetikumot és tisztítószert is előállít a márkatulajdonos cégek megbízásából.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Florin Zrt. 2021-es 3,517 milliárd forintos nettó árbevétele 2022-ben 3,854 milliárd forintra nőtt, melyből 382 millió forint származott exportból. A vállalkozás adózott eredménye 2022-ben 16,2 millió, tavaly 21,89 millió forint volt.

Kiemelt kép: Varga Mihály (Forrás: MTI)