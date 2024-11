Szeles idő, záporokkal és napsütéssel – változatosan alakul a hétvége időjárása

Várható időjárás hazánk területén szombat éjfélig:

Felhős lesz az ég, zápor, hózápor elszórtan alakul ki, legkisebb eséllyel és számban a Tiszántúlon. Éjszaka északkelet felől szakadozik, csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, az éjszaka második felében már csak délnyugaton fordulhat elő zápor, hózápor. Szombaton általában több órára kisüt a nap, majd délután a déli megyékben újból befelhősödhet az ég, de legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Az északnyugati szelet az ország nyugati felén élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős lökések kísérik. Éjszakától veszít erejéből a szél, szombaton már inkább csak a Zemplénben erősödhet meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 5 és 10 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában:

Középpontjával Lengyelország felett légörvény okoz változékony időjárást, a hidegfront csapadékzónájából a Balkánon sokfelé fordul elő eső, záporeső, a hegyekben havazás. A front hátoldalán északias áramlással hideg, fagyos levegő érkezik a közép-európai régióba, így a záporok mellett hózáporok is előfordulnak. A Brit-szigeteket, valamint a nyugat-európai partvidéket is elérték az időjárási frontok, emiatt arrafelé is több a felhő, de jelentősebb csapadékot csak kevés helyről jelentettek. A kettő közötti területen anticiklon helyezkedik el, így Franciaország és Spanyolország nagyobb részén, valamint a Benelux-államokban napos, száraz, az ilyenkor átlagosnál melegebb az idő. Az Ibériai-félsziget déli részén +20, míg a vastagabb hóval fedett észak-svéd tájakon -20 fok körül alakul csúcshőmérséklet.

A Kárpát-medence is a fent említett ciklon hátoldalán helyezkedik el, többfelé számítsunk szeles időre, de szombaton már egyre inkább a napsütés kerül főszerepbe.