Molnár Csilla szerint még nem biztos, hogy roppant hideg telünk lesz

Az elmúlt évek telei – néhány átlag feletti havazástól eltekintve – jellemzően nem voltak kemények. A sokak által emlékezett, 1987-es nagy havazáshoz hasonlóban pedig még nem volt része a mai fiataloknak. A napokban azonban felröppentek olyan hírek, hogy a mostani nagyon hideg tél lesz. Hogy pontosan mi látható előre, azt Molnár Csilla, a közmédia meteorológusa osztotta meg a Családi kör nézőivel.

Molnár Csilla reagálva a beköszöntő sarkvidéki téllel kapcsolatos előrejelzésekre leszögezte, hogy dacára a fejlett technológiának, november végén még nem lehet tudni, milyen lesz az előttünk álló tél. A közmédia meteorológusa a Duna délutáni magazinműsorának vendégeként kifejtette, mi áll a felröppenő hírek mögött.

„Azért kelt életre ez a hír, mert megszűnni látszik vagy legalábbis gyengül az északi sarkkör fölött keringő poláris szélörvény, és így a sarkvidéki eredetű levegő észak felől könnyebben Európába és a Kárpát-medencébe jut. Az előrejelzéssel foglalkozó éghajlatkutatók azt a következtetést vonták le, hogy emiatt előfordulhat nagyon hideg tél, de ezt így kijelenteni nem szabad” – mondta Molnár Csilla emlékeztetve arra, hogy időjárásunkat sok egyéb légköri jelenség is befolyásolja. Példaként említette: tavaly is arról volt szó, hogy biztosan nem lesz hó, december 23-án mégis esett, ennek oka, hogy közben az érkező frontok is alakíthatják időjárásunkat.

Az elmúlt évek tendenciáit alapul véve elmondta, decemberben ritkábban, míg januárban gyakrabban tapasztalhatunk havazást, és ebben még sok évig, így most is reménykedhetünk. Hangsúlyozta, az szintén kizárható, hogy mínusz 20-30 fok körül alakuljon a napi hőmérséklet.

