Magyarországra érkezett Joulupukki, megnyitotta kapuit a Mikulásgyár

Idén 20. alkalommal rendezik meg a Mikulásgyárat, és a hagyományoknak megfelelően Joulupukki, az igazi finn Mikulás nyitotta meg a programot.

A jubileumi 20. Mikulásgyár helyszíne már megérkezésünk első pillanatától fogva különleges hangulatot árasztott. Az esemény igazi meglepetésekkel indult: még a megnyitó előtt, a buszmegállóból érkezett az első ajándékozó, egy idős hölgy személyében, aki egy csomag liszttel járult hozzá a gyűjtéshez. Néhány pillanattal később megérkezett a következő felajánlás is, ami egy roller volt.

Amíg a látogatók várták a hivatalos ünnepség kezdetét, a gyerekek számos izgalmas program közül válogathattak. Karácsonyi zene szólt, miközben videójátékokkal, csocsóval és sok más szórakoztató játékkal várták őket.

A Mikulásgyár hangulata már a nyitás előtt is felüdítette a kicsiket és nagyokat egyaránt.

A megnyitóünnepségen először Zsolnai Endre, a Mikulásgyár főszervezője köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy jelenleg több mint 1100 önkéntes dolgozik a Mikulásgyár sikeréért, és a számuk folyamatosan növekszik. A legidősebb segítő idén 88 éves. Zsolnai Endre örömmel számolt be arról is, hogy idén a vártnál is nagyobb érdeklődés övezi a rendezvényt, és legalább tízezer gyermek számára szeretnének ajándékot eljuttatni több mint 50 településre.

Külön kiemelte, hogy a Mikulásgyárat nem támogatja egyetlen nagyvállalat sem, de egy meg nem nevezett cég mégis gyors segítséget nyújtott az áramellátás biztosításában egy nap alatt, amely máskor nagyjából két hónapos munkát igényelt volna.

Ezután Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó, a Mikulásgyár sportnagyköveteként köszöntötte a gyerekeket.

Gulyás Michelle beszéde érzelmes pillanatokat is hozott, hiszen a sportoló arról is mesélt, hogy mit jelent számára a karácsony, és hogy miként találja meg az ünnep valódi értelmét a család és a közösség erejében.

Fotó: hirado.hu

A megnyitó fénypontjaként Joulupukki, az igazi finn Mikulás érkezett a helyszínre, akit a gyerekek nagy örömmel fogadtak. Ugyanitt december 6-án találkozhatnak vele újra a gyerekek, de magyarországi tartózkodása alatt még számos helyszínre ellátogat.

A rendezvényen jelen volt Koncz Petra, a magyar csocsóvilágbajnok is, aki egészséget és szeretetet kívánt idén a Mikulástól. A sportoló a helyszínen egy magyar találmányú csocsóasztalt, a Godzie-t népszerűsítette. A kicsik bátran próbálkozhattak, hogy megverjék a csocsóvilágbajnokot.

A Mikulásgyár már most rengeteg örömet és meglepetést tartogat a látogatóknak. A Mikulásgyár minden nap 10:00 és 20:00 óra között várja a segítségnyújtókat és ajándékozókat Budapesten, a Nagyszeben téren, hogy közösen tegyenek a gyermekek boldog karácsonyáért.

További videós tartalmainkért kattintson a hirado.hu YouTube-csatornájára.