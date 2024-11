Orbán Balázs: Erősödőben van a Kína és Magyarország közötti együttműködés

Erősödőben van a Kína és Magyarország közötti együttműködés, mind gazdasági, politikai, mind kulturális szinten – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Pekingben azon a rendezvényen, amelyen bemutatták Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája című könyvének kínai fordítását.

Hangsúlyozta: a könyv kínai fogadtatása is jól mutatja, hogy a két ország közötti, idén a 75. évfordulót ünneplő kapcsolatok soha nem látott magasságot értek el.

Orbán Balázs a Kínai Társadalomtudományi Akadémián (CASS) tartott beszédében elmondta, hogy könyve azért kapta a Huszárvágás címet, mert rendkívül viharos időkben íródott meg, ahol minden országnak, így Magyarországnak is bátorságra és alkalmazkodóképességre van szüksége a sikerhez.

„Ezáltal Magyarországnak is egy huszárvágáshoz hasonló, gyors, határozott és bátor stratégiát kell követnie”

– magyarázta.

Az átalakuló világrendre utalva elmondta azt is, hogy a Nyugat már nem az egyetlen domináns erő a világban, és a Kelet most kezd felemelkedni; a nyugati államok a világgazdaság 30 százalékát, míg a keleti országok már a 35 százalékát adják.

Ismertetése szerint a könyvben azt írja le, hogy Magyarország hogyan látja a jelenlegi geopolitikai rendváltozást, melynek állapotát egy két kőoszlopot összetartó boltívhez hasonlítva mutatta be.

„Az ív közepén lévő kőhöz hasonlóan Magyarország állna a boltív közepén, összekötve a két oszlopot, stabilitást adva ennek az egész rendnek. Ez az egész koncepciója mindannak, amit mi csinálunk, Magyarország ezt a szerepet szeretné betölteni Ázsia és Európa között” – fogalmazott.

A bemutatóra reflektálva a politikai igazgató az MTI-nek elmondta, hogy a Huszárvágás című könyv kínai fogadtatásából is az látszik, hogy érdeklődnek a magyar konnektivitásra alapuló külpolitikai stratégia iránt, melynek lényege, hogy nem értünk egyet azzal a blokkosodási tendenciával, hidegháborús logikával, ami az elmúlt években kialakult.

„Mi gazdasági semlegességet hirdetünk, amely azt jelenti, hogy csak a nemzeti érdekeink alapján szeretnénk eldönteni, hogy kivel kereskedünk, hol fektetünk be, ki és milyen technológiával fektethet be az országban. Ez az új gazdaságpolitika reményeink szerint nagy gazdasági fejlődést fog eredményezni” – jegyezte meg.

„Már most látható, hogy ez az új magyar gazdaságpolitika a nemzetközi partnerek elismerését is kivívja, mert bár különböző együttműködéseknek vagyunk tagjai, de a szuverén magyar politika mégis mindenhol egy külön, független hangként tűnik fel” – tette hozzá. Orbán Balázs pénteken nyitó előadást tart a 10. Kína- KKE magas szintű Think Tank fórumon.

Csao Cse-min, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia főtitkára szerint a most bemutatott könyv jól mutatja azt is, hogy Magyarország és Kína hasonló fejlődési filozófiát vall, ezért egymás modernizációs törekvéseinek jó társai lehetnek.

„Reméljük, hogy a Huszárvágás című könyv kínai nyelvű kiadása hozzájárul majd a magyar stratégiai gondolkodás jobb megértéséhez a kínai és európai tudósok számára is” – mondta Csao nyitóbeszédében.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)