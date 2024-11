Karácsony Gergely a 48 percben: A főpolgármester-helyettes személyénél „nagyobb problémák vannak Budapesten”

A főpolgármester-helyettesek elmaradt megválasztásáról, a Tisza Párt érdemi budapesti szerepvállalásának hiányáról, a fővárosi közlekedési dugók lehetséges megoldásáról, valamint a főváros, a kormány és a Magyar Olimpiai Bizottság közötti lehetséges együttműködésről is kifejtette véleményét Karácsony Gergely főpolgármester Martí Zoltánnak, az M1 és a hirado.hu 48 perc című hírháttérműsora házigazdájának.

Karácsony Gergely arra a nyitókérdésre, hogy kinek felelőssége, hogy még mindig nincs főpolgármester-helyettes, elmondta, hogy jelenleg nem az a legnagyobb problémája Budapestnek, hogy még mindig nincs főpolgármester-helyettes, hanem az, hogy (a fővárosnak) nincs elég pénze a problémáinak megoldására. A főpolgármester ugyanakkor elmondta, nem adott nagy esélyt arra, hogy az általa előterjesztett jelöltet, Kiss Ambrust megválasztják. Nincs jelenleg a Fővárosi Közgyűlésben olyan képviselő, aki 17 szavazatot tudna szerezni – vélekedett a politikus.

Hozzátette, ettől függetlenül még „folyik a víz a csapból és jár a metró” Budapesten, vagyis az élet megy tovább.

Karácsony Gergely szerint a fővárosban kialakult politikai helyzet összefügg az országos politikai helyzettel, aminek „sokszor semmi köze a fővároshoz”.

Martí Zoltánnak arra a felvetésére, hogy még mindig nincsenek kinevezett főpolgármester-helyettesek, arról beszélt, hogy van egy kormányhivatal, annak is vannak feladatai.

Sára Botond (a fővárosi kormányhivatal vezetője) beavatkozásával kapcsolatban azt mondta, a főispán jelenleg mérlegeli a helyzetet. Meg kell várni a bírósági eljárás végét, de szerinte a főváros működését nem befolyásolja az, hogy van-e a főpolgármesternek helyettese, vagy sem.

Karácsony szerint Vitézy Dávid felkérése egy gesztus a budapestiek felé. Arra a kérdésre, hogy a főpolgármester valójában nem Magyar Péter felé tett-e egy gesztust ezzel, Karácsony Gergely nemmel válaszolt. Hozzátette: nem tud mit kezdeni azzal, hogy a Tisza Párt miért nem jelölt főpolgármester-helyettest.

„Ha egy párt el akar indulni a választáson, ahogy a Tisza Párt teszi, akkor azt kell üzennie az országnak, hogy sok tettre kész embere van. Ehhez felkészült embereket kellene jelölnie, de eddig egy hasonlóra sem tettek javaslatot”

– fejtette ki.

A főpolgármester szerint egyedül Vitézy Dávidot szavazták meg. Eddigi helyettese, Kiss Ambrus felkérését és főigazgatói kinevezését a stabilitiással és a csapatmunkával magyarázta.

Arra a kérdésre, miszerint Vitézy Dávid a Fidesz vagy a Tisza Párt jelöltje lenne, Karácsony arról beszélt, hogy végső soron a sajátjának tartja, mivel ő jelölte annak idején helyettesének. Kifejtette: szeretne vele egy csapatban dolgozni, de a Fővárosi Közgyűlésben ez véleménye szerint nem lehetséges.

Karácsony Gergely leszögezte, szerinte a főpolgármester-helyettes személyénél nagyobb problémák vannak Budapesten.

A főpolgármester kijelentette, hogy a főváros törvényes működésével kapcsolatosan ő elvégezte a dolgát.

Karácsony: A parkolási díjak emelkedése a fasorban sincs az autópályadíjakhoz képest

Martí Zoltán ezután azt kérdezte vendégétől, hogy készült-e bármilyen hatástanulmány a fővárosi autós parkolási díjak emeléséről.

A politikus kifejtette: véleménye szerint a megoldást a parkolóórák kivezetése jelentené, és az, hogy telefonos alkalmazással, applikációval lehessen fizetni. Hozzátette a parkolási díjak emelése még „a fasorban sincs”. Karácsony Gergely a parkolási díjemelés helyett inkább a parkolási kedvezményekről kívánt beszélgetni.

„Összességében öt éve nem emelt a főváros parkolási díjat. Az autózás költségei – ha figyelembe vesszük az inflációt vagy az autópályadíjak emelkedését – akkor a (fővárosi) parkolási díjak tulajdonképpen még csökkentek is”

– mondta Karácsony Gergely.

A kedvezményeket sorolva megemlítette, lehetővé szeretnék tenni, hogy a BudapestGO-alkalmazásban lehessen fizetni a parkolásért. Úgy fogalmazott, kedvezményt adnának a parkolási díjakból azoknak, akiknek van Budapest bérlete, ezzel ösztönözve őket arra, hogy „változatosabban” közlekedjenek.

Szó esett az elektromos autók parkolási kedvezményének tervezett eltörléséről is. Ezzel kapcsolatban Karácsony elmondta, hogy 2015-ben vezették be a jelenlegi szabályozást, amikor még alig volt zöld rendszámos autó. Azóta jelentősen megnőtt a zöld rendszámos (elektromos hajtású) autók száma, illetve arról is beszélt, hogy gyakran olyan, csak részben elektromos hajtással rendelkező autók is ilyen rendszámmal vannak felszerelve, amelyek nagy nyomást helyeznek a belvárosi levegőre.

A főpolgármester arról is beszélt, hogy véleménye szerint

globális szinten a zöldautózás nem oldja meg a környezetszennyezés problémáját.

A politikus szerint a közterület nagyon nagy kincs a fővárosban. Mint mondta, az autósok több parkolóhelyet szeretnének, azonban amikor kiszállnak a kocsijukból, szélesebb járdát szeretnének, nyáron pedig több fát.

Az autósok helyzetéről és a P+R parkolók hiányával kapcsolatban arról beszélt, hogy Magyarországon is jelen van az az általános jelenség, amit a napi ingázás jelent. Budapestre naponta 300-400 ezer autó hajt be, ezért szerinte egységes agglomerációs parkolási politikára van szükség.

„Nem reális cél az összes fővárosba ingázó autós kiváltása. Az agglomerációs vasúti közlekedés állomásain helyezném el ezeket a P+R parkolókat, erre vannak már tervek. A belvárosi parkolóházak építése pénzügyileg nem érné meg, de a legfontosabb, hogy nincs ehhez elég hely”

– fogalmazott a főpolgármester.

Kiemelte: a kormánnyal kötött tarifaközösség egy nagyon fontos lépés, ezen az úton kell tovább menni.

Eszközt lát az olimpiában a főváros fejlesztésére

A budapesti olimpiáról szólva Karácsony Gergely elmondta, minden tőle telhetőt megtesz ennek az elősegítéséért. Hozzátette, reggel egy miniszterrel is tárgyalt ezzel kapcsolatban. Néhány mondattal később azonban úgy fogalmazott: „Az olimpia kapcsán nincsen a főváros és a kormány között tárgyalás.”

A főpolgármester kifejtette, hogy Budapest a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai koncepcióját ismeri, azt támogatja is, mivel az véleménye szerint ez 95 százalékban egy városfejlesztési program is.

„Jó eszközt látok az olimpiában a város fejlesztésére”

– hangsúlyozta a párbeszédes politikus.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ő 2015-ben is támogatta, hogy Budapest megpályázza az olimpiát. „A magyar egy sportszerető nemzet, valamint az olimpiai mozgalom első helyen kezeli a fenntarthatóság kérdését” – fogalmazott.

Véleménye szerint lehet olyan olimpiát rendezni, amellyel Budapest nagyon jól jár, s hozzátette, hogy ő egy ilyet tudna támogatni.

