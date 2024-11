Elérkezett az újrakezdés ideje: a jövő évi költségvetés a gazdaság újraindulását célozza

Az új gazdaságpolitika költségvetésének nevezte a 2025-ös büdzsét a Pénzügyminisztérium államtitkára csütörtökön az Országgyűlésben, a 2025-ös központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat folytatódó általános vitájában, míg a DK felszólalója megkérdőjelezte a jövő évre tervezett gazdasági növekedés realitását.

Kormány: a 2025-ös büdzsé az új gazdaságpolitika költségvetése

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az új gazdaságpolitika költségvetésének nevezte a 2025-ös büdzsét, amely a gazdaság újraindulását és a fenntartható növekedés előmozdítását célozza. A kihívásokkal terhelt elmúlt négy év után elérkezett az újrakezdés ideje – fogalmazott.

Kifejtette, a jövő évi költségvetés célja a gazdasági növekedés újraindítása mellett a vállalati szektor, a beruházások és az innováció támogatása, a foglalkoztatottság bővülésének ösztönzése. Kiemelte a családtámogatási rendszer fenntartását és a gyermeknevelés anyagi segítését, valamint a nyugdíjak reálértékének megőrzését és a 13. havi nyugdíj garantálását.

Hozzátette, kiemelt figyelmet fordítanak az egészségügy fejlesztésére és a rezsicsökkentés fenntartására, továbbá biztosítják az ország fizikai biztonságához szükséges forrásokat is.

Úgy összegzett, az intézkedések javítják a vállalkozói környezetet, ösztönözik a hazai és nemzetközi befektetéseket és erősítik a magyar gazdaság versenyképességét.

Az államtitkár szerint a magyar gazdaság fundamentumait, az elmúlt csaknem másfél évtized vívmányait sikerült megőrizniük, így a gazdaság az erős alapjainak köszönhetően a jövő évtől visszatérhet a fenntartható növekedési pályára.

Felidézte, hogy a magyar gazdaság 2014 és 2019 között évente átlagosan 4,2 százalékkal bővült, a foglalkoztatottság és a beruházások is látványosan nőttek, az államháztartás egyensúlyba került, az államadósság csökkent. Ezt a felfelé ívelő trendet törte meg a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború kirobbanása, az elhibázott szankciók hatásai, az egekbe szökő energiaárak és a gyorsuló infláció – magyarázta, megjegyezve, ez fogta vissza a növekedést 2023-ban.

Tállai András közölte, tavaly sikerült letörni az inflációt, majd újfent pozitív tartományba kerültek a reálbérek is. Idén azonban a külső piacok, különösen a német gazdaság gyengélkedése és a globális autópiaci kereslet beszűkülése az ipari termelés átmeneti mérséklődését okozta – vélekedett.

Elmondta, a beruházási aktivitás 2025-ben ismét erőre kaphat a kormány gazdaságélénkítő intézkedéseinek hatására, különösen a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) biztosított támogatásokkal, valamint a megfizethető lakhatást elősegítő intézkedések eredményeként. Jövőre így 3,4 százalékos GDP-növekedés valószínűsíthető, az infláció pedig 3,2 százalékra csökkenhet, a GDP a következő években 3-6 százalékkal emelkedhet – rögzítette.

Ismertette a következő időszakban várható kormányzati intézkedéseket, egyebek mellett a családi adókedvezmények megduplázását, a munkáshitelprogramot, a fiataloknak szóló lakásprogramot, a vidéki otthonfelújítási programot, a 12 ezer férőhelyes budapesti diákváros kivitelezését, a Demján Sándor Programot.

Fidesz: új távlatokat nyit a Demján Sándor Program

Szatmáry Kristóf (Fidesz) a Demján Sándor-programról azt mondta, az új távlatokat nyit a hazai kis- és közepes vállalkozások előtt, amelyek a gazdaság gerincét jelentik. Fő célja – folytatta -, hogy a kkv-k átlagos méretét szeretnék megduplázni a következő 4-5 évben. A feladat olyan gazdasági és szabályozási környezetet teremteni, amely a kkv-k hatékonyságát, versenyképességét és nemzetközi jelenlétét fokozza – tette hozzá, fontos szempontnak nevezve, a foglalkoztatás bővítését, a munkahelyek megtartása.

Közölte, a program keretében a kormány 2025-ben mintegy 500 milliárd forint összegben tőkefinanszírozást biztosít kedvezményes hitelprogramok és vissza nem térítendő támogatások formájában. A másik fontos pillérnek a beruházási kedvezményeket, támogatásokat nevezte. Elmondta, ennek a programnak a hatására arra számítanak, hogy a kkv-k exportarányát a jelenlegi 20 százalékról 2030-ra 30 százalékra növelik. Az adminisztrációs terhek csökkentése is része a programnak – mondta.

Összegzése szerint a jövő évi költségvetésben összesen 1400 milliárd forint lesz a különböző programrészekre, és azt várják, hogy a Demján Sándor Program közvetlenül is másfél százalékos GDP-növekedést eredményezhet 2025-ben.

DK: nem reális a költségvetésben jövőre tervezett 3,4 százalékos növekedési prognózis

Dávid Ferenc (DK) a kormány által 2025-re tervezett 3,4 százalékos gazdasági növekedés realitását kérdőjelezte meg és illuzórikusnak nevezte a jövőre tervezett 3,7 százalékos deficitet is.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két évben sem teljesült a kormány növekedésre vonatkozó prognózisa. Megjegyezte: 2023-ban még az „előjelet sem sikerült eltalálni”, hiszen a tervezett 4,1 százalékos növekedés helyett 0,9 százalékos visszaesés lett. Arra figyelmeztetett: ha a GDP közel 40 százalékát kitevő ipari és építőipari termelés „stabilan zuhan”, és a beruházások is folyamatosan csökkennek, akkor nem lesz 3,4 százalékos növekedés jövőre, hiszen ezek a folyamatok január 1-jén nem változnak meg egyik pillanatról a másikra.

Pozitívnak nevezte a 3 éves bérmegállapodást, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a bérek és a nyugdíjak tartósan elváltak egymástól, komoly szociális válság fog kialakulni a nyugdíjasok kárára.

Azt javasolta: ha a kormány növelni akarja a belső fogyasztást, akkor adjon nyugdíjemelést, hiszen a 2,5 millió nyugdíjas ezt a pénzt nem fogja kihordani az országból, „nem utazik a Hawaii-szigetekre”, hanem „szépen beviszi a vegyesboltba”, amiből rögtön áfabevétel, jövedéki adóbevétel, iparűzésiadó bevétel lesz.

KDNP: cél, hogy a újra lendületbe hozzuk Magyarországot

Juhász Hajnalka (KDNP) az orosz-ukrán háborúra, a közel-keleti konfliktusra, a világgazdaság átalakulására, a Nyugat befolyásvesztésére, a magas energiaárakra és a globális felmelegedés környezeti hatásaira utalva arról beszélt: a kormánynak kihívásokkal teli időszakban kellett megalkotnia a 2025-ös költségvetést. Szerinte az új helyzetekre új megoldásokkal, új gazdaságpolitikai eszközökkel kell reagálni, annak érdekében, hogy a kitűzött gazdasági növekedés megvalósítható legyen.

Jelezte: Magyarország a gazdasági semlegesség politikáját követi, pragmatikus gondolkodással Kelettel és Nyugattal is gazdasági együttműködést alakít ki.

Hangsúlyozta: az új gazdaságpolitikai akcióterv szerves része a jövő évi költségvetésnek, aminek három fő pillére a jövedelmek vásárlóerejének növelése, a megfizethető lakhatás és a kis- és középvállalkozások támogatása.

„Célunk, hogy újra lendületbe hozzuk a magyar gazdaságot a társadalom és a gazdaság legszélesebb köreinek a bevonásával” – mondta a KDNP képviselője, aki szerint 2025-től újra növekedési pályára állítják az országot.

Juhász Hajnalka az amerikai elnökválasztás eredményére utalva hozzátette: reményeik szerint 2025 a béke éve lesz.

Ebben a szellemben tervezte a kormány a költségvetést, amelyben a honvédelmi költségek a GDP 2 százaléka fölött maradnak, továbbra is megóvják a rezsivédelmi intézkedéseket, kiterjesztik a családtámogatási intézkedéseket, ösztönzik a beruházásokat, erősítik a kkv-kat, csökkentik a lakhatási költségeket és kiszámítható, tartós béremelést biztosítanak.

Részletesen szólt a kormány családtámogatási intézkedéseiről, kiemelve a fiatalok lakáshoz jutásának támogatását és a kollégiumépítéséket is.

MSZP: ez a bukás költségvetése

Gurmai Zita (MSZP) arról beszélt, nem igaz, hogy a jövő évi a béke költségvetése. Milyen békéről beszélnek? Ez Magyarország költségvetése és itt nincs társadalmi béke – jelentette ki.

Csökken a GDP, az ipari termelés, a fogyasztás, egyre kevesebb a beruházás, az elhibázott lakáspolitikai intézkedések miatt tombol a lakhatási válság, de a Fidesz számára nincsenek szociális problémák. Az infláció még mindig az egekben van, csökken a reáljövedelem, nő a munkanélküliség, brutálisak a szegénységi mutatók. Az Önök kormányzása alatt a jólét fogalma szinte elveszítette valódi jelentését – mondta.

Értékelése szerint ez a költségvetés a bukás költségvetése, mert szinte mindenki bukik rajta: a gyermeket nevelő családok, a nyugdíjasok, a szegénységben élők egyaránt.

Kitért arra, hogy a GDP-arányos jóléti kiadások 2010-ben még 31,1 százalékot tettek ki, jövőre már csupán 24,6 százalékot.

Hiába írták bele a gyermekvállalás fontosságát, de számos területen csökkennek a családtámogatásra szánt előirányzatok. Kevesebb családi pótlékot, anyasági támogatást, gyest, gyetet, életkezdési támogatást terveznek kifizetni. Ez minden, csak nem családbarát intézkedés – összegzett az ellenzéki politikus.

Hiába büszkék az első házasok adókedvezményére, a KSH adatai szerint ismét csökkent a házasságkötések száma. A tervezett 3,5 milliárd forint 58 ezer pár számára elengedő, azaz további csökkenéssel számol a kormány – jegyezte meg.

A babakötvény összege 2008 óta ugyanannyi – jegyezte meg.

Kritizálta, hogy jövőre 16 százalékkal kevesebb jut bölcsődefejlesztésre, csökken az esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok támogatása.

Szóvá tette, hogy a nyugdíjak az alultervezett inflációt hellyel-közzel követve emelkednének csupán. Megjegyezte: a nyugdíjminimum összege 16 éve változatlan, a juttatások vásárlóértéke folyamatosan csökken, a nyugdíjak emelése messze elmarad a fizetések emelésétől. Nyugdíjprémiumot jövőre sem várhatnak az érintettek – jegyezte meg.

A lakhatási válságra sem tudnak megoldást találni, a kormány eddig csak azt érte el, hogy kevesebb pénzből kevesebb lakás épül, mint 2010 előtt. A rosszul célzott átalakításoknak az lett a vége, hogy a lakásárak kiemelkedő mértékben drágultak, uniós összevetésben is.

Az egészségügy területéről azt mondta, a kormány még arra sem kíván megfelelő forrást biztosítani, hogy legalább a jelenlegi színvonalon tudjon működni, az alulfinanszírozottság továbbra sem változik.

Fidesz: Magyarország teljesíti a honvédelem területén a NATO-kötelezettségeit

Kósa Lajos (Fidesz) a védelmi kiadásokról szólva kiemelte: a szomszédunkban, illetve a Közel-Keleten kitörő háborúk részben annak a következményei, hogy a nemzetközi békét biztosítani hivatott NATO nem költött annyit védelmi kiadásokra, ami kellő elrettentő erővel bírt volna.

Minden, amit ezzel kapcsolatban látnak – a kétségbeesett támogatási politika, a fegyverszállítások – eső után köpönyeg – értékelt.

Rámutatott: jóval korábban kell fegyverekre költeni ahhoz, hogy a békét meg tudják védeni, mert ha már kirobbant a háború, akkor már késő.

Magyarország hosszú ideig olyan magatartást tanúsított a honvédelem területén, ami meghökkentő és példátlan – mondta és felrótta a baloldali kormányoknak a honvédelem és a védelmi ipar drámai mértékű leépítését. A trianoni békediktátum ehhez képest fegyverkezési program volt – fogalmazott.

Ahhoz, hogy a NATO biztonságát maguk mögött tudjuk, a tagállamoknak is erőfeszítéseket kell tenni – húzta alá.

Kósa Lajos felidézte: a 2010-es közepén meghirdették a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amit azóta is következetesen végrehajtanak. Kitért az önkéntes katonák számának jelentős növelésére és arra, hogy minden haderőnemben folytatják a fejlesztéseket. A védelmi iparra fordított kiadások is jelentős mértékben nőnek – tette hozzá. Jelezte, a büdzsében a védelmi kiadásokra fordított összeg 1,7 milliárd forint, és ezzel a NATO-országok középmezőnyében vannak a GDP-arányos védelmi kiadásokat tekintve.

Ez a költségvetés a békét is szolgálja, a kormány gondoskodik Magyarország védelméről, eleget tesz a vállalt szövetségi politikának – hangsúlyozta.

Kiemelte, Magyarország a GDP 2,1 százalékával teljesíti a követelményeket, és az előírt NATO-kötelezettséget, ha nem is sokkal, de meghaladja. Magyarország, ha a számokat nézik, erős tagja a NATO-nak – rögzítette.

Úgy fogalmazott, mi a védelmi szövetségbe léptünk be, ami arra hivatott, hogy a tagjait védje és nem messzi országokban szálljon be háborús cselekményekbe.

Momentum: Magyarország az EU egyik legszegényebb országává vált

Lőcsei Lajos (Momentum) elmondta, a Fidesz 14 éves teljhatalmú kormányzása után Magyarország az Európai Unió egyik legszegényebb országává vált, a kormány olyan kihívásokkal küzd, amelyeket saját maga okozott. „Nem kellett volna az elmúlt 14 évben a mérhetetlen mennyiségű európai uniós támogatást ellopni, az oligarchákat építeni és a saját családjukat erősíteni” – jegyezte meg.

Kiemelte: amikor a kormány költségvetést alkot, irányokat is szab, és ez a tervezet azt üzeni, hogy nem fontos számukra a magyarok egészsége, hogy elengedték a tudásalapú társadalmat. A költségvetés számai azt is üzenik, hogy a kormánynak nem fontos a magyarok biztonsága, a vidéken élők nyugalma sem – nehezményezte.

Hozzátette, hiába figyelmeztet jó ideje a dizájnerdrogok pusztítására és az ebből következő közbiztonsági problémákra.

A nyugdíjasokról szólva úgy fogalmazott, a kormány teljes mértékben elengedte a kezüket.

Kitért arra is, hogy lakóhelyén, Hevesben az utak állapota az elmúlt tíz évben sokat romlott, sok helyen a szennyvíz-elvezetés sem épült ki. A dizájnerdrogok teljes közösségeket sodornak a kilátástalanság felé, az általa javasolt herbálellenes központok mégsem jöttek létre. Az ehhez szükséges forrásokat a közmédia költségvetéséből vagy a „Tiborcz-Garancsiék felé irányított” 120 milliárd forintból teremtené elő – közölte.

Kormány: jelentősen nőnek az egészségügyi kiadások

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az ellenzéki hozzászólásokat a fantasy műfajába sorolta, amelynek a valósághoz nem sok köze van. Hangsúlyozta ugyanis: a valóságban nagyon jelentős mértékben, 330 milliárd forinttal nőnek az egészségügyi kiadások.

Emlékeztetett, 2010-ben „padlón volt” a magyar gazdaság, az akkori alacsony GDP-hez képest könnyű volt magas százalékokat produkálni a költségvetésben, ráadásul akkoriban a stratégiailag fontos vállalatokat nem visszavásárolták, hanem kiárusították.

Dolgoznak a kórházi adósságrendezési programon, ezen felül jelentős mértékben sikerül növelni a gyógyszerkiadások fedezetét. Készül a drogellenes stratégia is, amely három pilléren áll majd: kínálatszűkítés, keresletszűkítés és terápia; ellentétben a fővárosi drogstratégiával, amely egyedül az ártalomcsökkentésre helyezi a hangsúlyt – mondta el.

KDNP: a költségvetés bátor, de megalapozott

Aradszki András (KDNP) arról beszélt, hogy a 2025-ös büdzsé egy új gazdaságpolitika költségvetése; alapja a tartósan alacsony infláció, munkanélküliség és államháztartási hiány, ezen keresztül pedig az emberek jólétének biztosítása.

Hozzátette, reparálni kell azt az elhibázott gazdaságpolitikát is, amelyet az EU követett el az elhibázott szankciókkal és energiapolitikával. Ezért a 2025-ös költségvetésben gazdaságfejlesztésre, béremelésre, otthonteremtésre és családtámogatásra fog megfelelő forrást előállítani a magyar gazdaság.

A költségvetés helyesen emeli a gyermekvállalást ösztönző adókedvezményeket, folytatja az otthonteremtési és lakhatási programokat, bevezeti a diákhitel mellett a munkáshitelt is, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására a Demján Sándor programot. Mindez 2025-öt a magyar gazdaság megerősödésének évévé teszi – értékelt.

Elmondása szerint a tervezet kockázatait az EU-s források bizonytalan helyzete jelenti, ez azonban tisztán politikai zsarolás következménye, amelyben a magyar ellenzék is közreműködik.

Ez a költségvetés bátor, de megalapozott, ezért a KDNP támogatja – közölte.

Jobbik: fantáziavilágban él a kormány

Balassa Péter (Jobbik) szerint a magyar emberek a valóságban élnek, a kormányzat viszont egy fantáziavilágban.

A magyar emberek úgy érzik, hogy rosszul élnek – jelentette ki, hozzátéve, sokan azt gondolják, hogy az irány is rossz, amerre az ország halad, ezért egyre többen keresik külföldön a boldogulásukat. Szerinte a helyzetről mindent elmond, hogy a magyar órabér az ausztriai egyharmada.

Hangsúlyozta, nagy valószínűséggel se a külföldön új életet kezdő emberek, se ott született gyerekeik nem fognak már visszajönni Magyarországra. Egy költségvetés annyit ér, amennyit betartanak belőle – mondta Balassa Péter, megjegyezve, az embereket nem az elfogadott számok érdeklik, hanem az, hogy mennyi pénzt visznek haza.

A jobbikos képviselő jelezte: korábban is, idén is több javaslatot nyújtott be a büdzsé módosítására, ezek közül apróbb helyi fejlesztések mellett egy új nyugat-magyarországi légimentő-bázis létrehozását említette. Rámutatott: a családi pótlék megduplázása minimális elvárás lehetne. Nonszensz, hogy 2008 óta változatlan e juttatás szerinte megalázóan alacsony összege.

Fidesz: 350 milliárd forinttal rendelnek több forrást az egészségügyre

A jövő évi büdzsé által az egészségügyre fordítani kívánt pluszforrásokat sorolta Pesti Imre (Fidesz), aki azt hangsúlyozta: egy hiteles költségvetésnek a jövőről kell szólnia, összhangban kell állnia az alaptörvénnyel, a deklarált céloknak harmonizálniuk kell a hozzájuk rendelt forrásokkal.

Kiemelte: a tárgyalt számok alapján közel 350 milliárd forinttal rendelnek több forrást az egészégügyre az idei büdzsében szereplő összegnél, majd arra emlékeztetett, a 2010 előtti balliberális kormányzat az országgal együtt az egészségügyi rendszert is a tönk szélére sodorta.

Rombolni gyorsan lehet, azt helyreállítani sokszor évtizedeket igényel – jegyezte meg, kiemelve, az orosz-ukrán háború és az arra adott rossz szankciós válasz ellehetetlenítette Európát és Magyarországot, de a béke lehetővé teszi majd, hogy többet fordítsunk gazdaságfejlesztésre, béremelésre, otthonteremtésre, családtámogatásra és az egészségügyre.

Közölte: az egészségügyi célokra rendelt 3700 milliárd forint 2500 milliárddal több a 2010-es kormányváltás évében mutatott összegnél, és 14 év alatt arányaiban az egészségügyben volt a legnagyobb a béremelés.

A fejlesztéseket sorolva a képviselő fontos eredményként említette, hogy az Eurostat adatai alapján Magyarországon az egészségben leélt évek száma mára elérte az uniós átlagot.

Mi Hazánk: olyan, mintha hazardírozna a kormány

Dócs Dávid (Mi Hazánk) szerint a költségvetési törvény javaslata alapján úgy látszik, mintha hazardírozna a kormány.

Példaként hozta fel, hogy jövőre 3,2 százalékos inflációval tervez a kormány, majd arról beszélt, hogy a tavalyi költségvetést harminc alkalommal kellett módosítani, az idei büdzsén pedig már hatályba lépése előtt változtatni kellett.

Kifogásolta, hogy jó ideje változatlan a köztisztviselői illetményalap, a családi pótlék, a nyugdíjminimum, a gyes összege, megemlítve, hogy a jelentős mértékű családtámogatások dacára is mélyponton vannak a születésszámok.

Úgy vélte, hogy Magyarországon fojtogató a légkör, a fiataloknak „ebben az országban nem hagynak jövőt”, mert a kiváltságosok vagyonosodása mellett sokan csak Nyugaton tudják megalapozni a jövőjüket, különösen, hogy a bérek és árak miatt sokan esélytelenek idehaza saját ingatlanhoz jutni.

Szerinte a multik helyett a hazai kis- és közepes vállalkozásokra kellett volna ezermilliárdokat költeni támogatások képében, és akkor jól működne ez az ágazat, és azt is kifogásolta, hogy a Magyarországon az élelmiszerre költött pénz 90 százalékát nem idehaza termelt, hanem külföldről behozott cikkekre költik az emberek.

KDNP: a családok több pénzzel tudnak tervezni

Hollik István (KDNP) az előtte felszólalóra reagálva elmondta, 2019-ig – a Covid-járványig – számos családtámogatási és otthonteremtési formát vezettek be, eddig lényegében nem volt infláció. Az az állítás, hogy a családtámogatások áremelkedéssel járnak, nem felel meg a valóságnak – rögzítette. Cáfolta az elvándorlásról elhangzottakat is, kiemelve: ez akkor lenne igaz, ha nem térnének vissza a fiatalok, ugyanakkor évek óta többen jönne haza. Nem igaz az sem, hogy egyre kevesebben élnek mezőgazdaságból, a családi gazdaságok száma 22 ezerről 52 ezerre nőtt – közölte.

A költségvetés kiemelt tételét jelentik a családtámogatásra fordítható összegek, erre több mint 3750 milliárd forintot biztosítanak, ami 2800 milliárd forinttal több, mint a baloldali kormány utolsó költségvetésében szereplő tétel. 2010-hez képest négyszer többet fordítanak a magyar családok támogatására – közölte. Az adó- és járulékkedvezmény, az első házasoknak járó kedvezménnyel együtt meghaladja a 440 milliárd forintot. A 2011-2025 közötti időszakot áttekintve összesen 4400 milliárd forint marad a magyar családoknál – ismertette. 215 milliárd forintot biztosít a kormány a 25 év alattiak szja-mentességének biztosítására, a 30 év alatti, gyermeket vállaló nők adómentességének biztosítására pedig további 20 milliárd forintot. Kitért a lakhatást segítő támogatásokra, közte a munkáltató által adható 150 ezer forintos albérlettámogatásra.

A 2025-ös költségvetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a családok több pénzzel tudjanak tervezni, az intézkedésnek köszönhetően a magyar családoknál több forrás marad – összegzett, egyúttal az előző napi vitát is értékelve azt mondta: a baloldal valódi alternatívát nem tudott állítani a jövő évi költségvetés kapcsán.