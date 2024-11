Adókedvezménnyel segíti a hosszú távú lakáskiadást Terézváros

Adókedvezménnyel segíti a terézvárosi önkormányzat jövő évtől azokat, akik hosszú távra adják ki lakásukat albérlőknek.

A terézvárosi önkormányzat azt közölte az MTI-vel, hogy az adókedvezményről csütörtökön döntött a kerület képviselő-testülete azt követően, hogy a múlt hónapban a lakhatási válság csökkentése érdekében már döntöttek az Airbnb-zés tiltásáról.

Kifejtették, hogy a terézvárosi építményadó felét elengedi január elsejétől az önkormányzat azoknak a magánszemélyeknek, akik hosszú távon adják bérbe lakásukat.

Feltétel az, hogy a lakást az albérlő ténylegesen lakóhelyként használja, és ezt a lakcímkártyájával igazolja is – tették hozzá.

Mint írták, Terézváros tényleges lakossága az elmúlt években drasztikusan csökkent, aminek okai az ingatlanok üzleti célú felvásárlása, a rövid távú lakáskiadás térhódítása, és ezek következményeként az „egekbe szökő” ingatlanárak, az albérleti lehetőségek csökkenése.

„Terézváros önkormányzata nem szeretné, ha skanzen lenne az egykori népes belvárosból, ahol lakókat csak elvétve lehet találni” – fogalmaztak.

Döntést hoztak a képviselők arról is, hogy a saját használatú garázsok építményadóját is jelentősen csökkenti Terézváros jövőre, hogy ezzel is arra ösztönözzük a gépjármű-tulajdonosokat, hogy az utca helyett garázsban parkoljanak – áll a közleményben.

