Még nem akar aludni a bükki medve

A hó és a szombati napsütés nemcsak az embereket csábította túrázásra, a bükki medve is felfedezte a fehér tájat.

Az utóbbi időkben több medveészlelés is történt a Bükki Nemzeti Park turisták által is kedvelt részein. A jelek szerint a bükki medve még nem akar aludni. Egészen friss, hóban maradt nyomot fotózott egy túrázó szombaton – számolt be a Boon.hu.

A Kárpátokban élő barna medvék jellemzően

november–decemberben kezdik meg téli álmukat,

rejtett, védett sziklaüregben, néha földbe kapart vacokban. Úgy tűnik, hogy a bükki medve a novembert még korainak tartja, mert november 23-án, szombaton a Csókás-forrás környékén fotózták a nyomait. A szakemberek minden bejelentett nyomot megvizsgálnak.

A Bükkben a barna medvék jelenléte ismert, a nemzeti park igazgatósága is többször megerősítette, hogy időnként felbukkan egy-egy barna medve lakott területek vagy turistaútvonalak környékén. Nemrégiben egy medve lábnyomát fotózta egy túrázó a Bükki Nemzeti Park területén, de

kamerafelvétel is készült a Bükkszentkereszt és Répáshuta környékén barangoló medvéről.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága a Boon.hu kérdésére elmondta, minden bejelentett esetet helyszínelnek. Ha bárki barna medvét látna, vagy a jelenlétére utaló jeleket vél felfedezni, először mindig az adott nemzeti park igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot. Pontos – helymeghatározással, fotóval alátámasztott – bejelentés esetén a nemzeti parkok munkatársai megvizsgálják a helyszínt. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság központi ügyeleti telefonszáma: 06-30-861-3808.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Balázs Attila)