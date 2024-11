Nagy Márton: Új gazdaságpolitika kell ahhoz, hogy az ország sikeres legyen

A nemzeti konzultáció arról szól, hogy egy új gazdaságpolitika kell az ország sikerességéhez ebben az új korszakban – mondta a nemzetgazdasági miniszter kedden a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikán.

Nagy Márton a nemzeti konzultációhoz kapcsolódó országjáró fórumon hangsúlyozta, összefogással elérhető az a cél, hogy három és hat százalék közé emelkedjen a gazdasági teljesítmény. Hozzátette, az ország a koronavírus-járvány, az energiaválság és a háború miatt nehéz éveken van túl, ebben az esztendőben pedig a német gazdaság válsága hat Magyarországra.

Elmondta, bár már valamennyire függetlenítette magát az ország a német gazdaságtól, ez még nem sikerült teljes mértékben. Megjegyezte, emiatt szükséges a gazdasági semlegesség, mely gazdaságfilozófia arról szól, hogy ne keveredjen bele az ideológia a gazdaságpolitikába.

A miniszter kiemelte,

Magyarországnak a keleti és a nyugati tőke is jó, hiszen – mint mondta – a befektetők fejlesztik a térséget és az országot, valamint munkahelyeket is teremtenek.

A Magyarországra jövő technológia, tőke és befektetés szempontjából a kormány pragmatikus megközelítést alkalmaz – tette hozzá.

Nagy Márton ismertette, az új gazdaságpolitikának három eleme van, ezek a bérek felzárkóztatása, a lakhatási kérdéskör és kis- és középvállalkozások (kkv) méretének megduplázása. A bérek vonatkozásában hétfőn a miniszterelnök aláírta a három éves bérmegállapodást, mellyel a minimálbér jövőre kilenc, két év múlva tizenhárom, 2027-ben tizennégy százalékkal emelkedik – fűzte hozzá.

Mint mondta, a garantált bérminimum jövőre hét százalékkal emelkedik, a cél pedig az, hogy a minimálbér az országos átlagbérek ötven százalékára emelkedjen a következő időszakban. Mivel a béremelés nagy részben a kkv-kat érinti, számukra a kormány szociális hozzájárulási adó-kedvezményt fog adni az emelés mértékéig – jegyezte meg.

Kifejtette, ez azt jelenti, hogy a minimálbéresek után a vállalkozásoknak éves szinten mintegy ötven-hatvan-hetvenezer forintos kedvezményt adnak majd a következő három évben. A bérek tekintetében négy-öt százalékos reálbér-emelkedésre van szükség, ezt a gazdaság pedig ki fogja tudni termelni, ha sikerül fellendíteni a gazdasági növekedést – mondta a miniszter.

Kijelentette, a lakáshoz való hozzájutást is segíteni fogja a kormány egy „nagyon kiterjedt” programmal, melynek köszönhetően a munkáltatók havi 150 ezer forintos támogatást adhat a munkavállalónak, a fiatalok számára elérhető lesz egy öt százalékos THM-plafon lakásvásárlásra. Emellett a kormány vidéki otthonfelújítási programot is hirdet és a Szép-kártyáról is el lehet majd költeni ötven százalékot otthonfelújításra – fejtette ki.

Nagy Márton közölte, a kkv-k méretének megduplázása érdekében a kormány a következő hetekben meghirdeti a Demján Sándor programot, melyben egyebek mellett tőke- és hitelprogrammal és vissza nem térítendő támogatással segítik a vállalkozásokat méretük és hatékonyságuk növelésében.

A miniszter hangsúlyozta:

az új gazdaságpolitikai akciótervet „együtt kell megcsinálnunk”, mögötte egy új szövetség is meghúzódik a magyar vállalkozásokkal és családokkal.

A kormány azt szeretné, ha ebben az összefogásban a program pontjai mellett érné el az ország a magasabb gazdasági növekedést – tette hozzá.

Kiemelte,

az országvezetés fontosnak tartja a magyar emberek véleményét, ezért a fórumon résztvevőket arra biztatta, töltsék ki a kérdőívet.

Az eseményen részt vett Demeter Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, a gazdasági semlegesség azt jelenti, hogy az ország úgy tudjon együttműködni mind nyugattal, mind kelettel, hogy annak Magyarország érezze a pozitív hatásait, ezáltal erősödjön az ország gazdasága.

