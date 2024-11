A Kökin egyeztetett Lázár János és Arató Gergely, miközben a háttérben balhé tört ki – VIDEÓ

Lázár János és Arató Gergely bejárta a Kőbánya-Kispest vasútállomást. Miközben a vonatközlekedést érintő kérdésekről beszéltek, a háttérben balhé tört ki. A videóban szó esett arról is, hogy új állomást kellene építeni a Kökin.

A Kőbánya-Kispest vasútállomást járta körbe Lázár János építési és közlekedési miniszter Arató Gergellyel, a Demokratikus Koalíció kőbányai országgyűlési képviselőjével. A megbeszélésről Lázár János bejegyzést és videót is közölt Facebook-oldalán. „Megígértem, találkoztunk. (…) Szívesen elkísérem az ellenzéki képviselőtársaimat egy-egy ilyen terepszemlére, de pontosan tudom, hogy miből kell várat építenünk.”

A miniszter posztjában megerősítette, hogy a Kökin is van bőven feladat. A helyszíni terepszemlén szóba került egy integrált kamerarendszer kiépítése, a terminál átjárójának felújítása a mozgólépcsőkkel együtt, valamint egy egyszerűsített jegyvásárlást lehetővé tévő MÁV-app fejlesztésének kérdése is. Beszéltek arról is, hogy új állomást kellene építeni.

A videóban az is hallható, hogy miközben a vonatközlekedést érintő kérdésekről beszéltek, a háttérben balhé tört ki.