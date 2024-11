Schmidt Mária: a Puskás Múzeum valójában a magyarokról mesél

Schmidt Mária szerint a Puskás Arénában megnyílt Puskás Múzeum nemcsak egy nagyszerű emberről, a világ leghíresebb magyarjáról, Puskás Ferencről és az Aranycsapatról szól, hanem valójában a magyarokról mesél.

A Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Puskás Múzeum vezető kurátora a hétfői ünnepélyes megnyitón azt mondta, a múzeumban azt a büszke népet szeretnék megmutatni, amely soha nem félt megvívni a küzdelmeit sem a csatatéren, sem a tárgyalóasztalnál, sem a futballpályán.

„Ha megnézik, megértik, miért mondom azt, hogy minden magyarban van valamennyi Puskásból, és mindannyian egy kicsit Puskások is vagyunk” – fogalmazott, majd elmondta, hogy ennek szellemében a múzeum bejáratánál egy nagy Puskás kép felett azt a feliratot olvashatják a látogatók, hogy „Helyettünk is hős”.

Emilio Butragueno, a Real Madrid nemzetközi igazgatója beszédében kiemelte: Puskás Ferenc volt a Real Madrid egyik legkiemelkedőbb alakja, mivel része volt annak a legendás csapatnak, amely Alfredo Di Stéfanóval és Paco Gentóval együtt, Santiago Bernabéu elnök vezetése alatt örökre megváltoztatta a Real Madrid és a világ labdarúgásának történetét.

Butragueno szerint a Real Madrid közössége nem csupán úgy emlékszik Puskás Ferencre, mint egy labdarúgóra, aki a klub címerét és mezét viselve rendkívüli eredményeket ért el, hanem úgy is, mint aki olyan értékeket képviselt, amelyekkel minden madridista szívét meghódította. Ilyen a kemény munka, az önfeláldozás, a csapatszellem, a tisztelet, a bajtársiasság és az alázat, melyek a Real Madrid számára is kiemelkedően fontosak – tette hozzá.

A nemzetközi igazgató hangsúlyozta, a Real Madrid egész közösségét különleges büszkeséggel tölti el a múzeum, amely az előbb említett értékek közvetítését is szolgálja. Végezetül elmondta, Puskás Ferencnek azért is hálásak, mert nagy szerepe van abban, hogy Magyarországon is oly sokan a Real Madridnak szurkolnak.

„Ez a kapcsolat a Real Madrid és Puskás Ferenc között örök”

– zárta mondandóját.

Csányi Sándor, Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, a nemzetközi szövetség (FIFA) alelnöke emlékeztetett arra, hogy november 25-e a magyar labdarúgás napja, mivel a magyar válogatott 71 évvel ezelőtt ezen a napon győzte le a Wembley Stadionban az évszázad mérkőzésen 6-3-ra Angliát.

A sportvezető felhívta a figyelmet arra, hogy Puskás Ferenc az egész futball ikonikus alakja lett, és nagy elismerés a magyar futballnemzet számára, hogy a FIFA évről évre a legszebb gólt elérő játékost Puskás-díjjal jutalmazza.

Csányi Sándor szerint Puskás a labdarúgás történetének első „totális” játékosa, egyedi és különleges személyiség volt, ugyanakkor segítőkész és jó kedélyű ember is, a csapat motorja.

„A Puskás Múzeum jól szolgálja azt a célt, hogy megőrizze a magyar futball legméltóbb pillanatait, és a Puskás Arénában a legjobb helyen van, jó a tematikája, ugyanakkor interaktív”

– jelentette ki az MLSZ első embere.

A megnyitón bejátszották Aleksander Ceferinnek, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) és Gianni Infantinónak, a FIFA elnökének videoüzenetét. Mindketten méltatták Puskás Ferencet, kiemelték jelentős szerepét az európai, illetve a világ labdarúgásában, utóbbi gyönyörűnek és világszínvonalú nevezte a kiállítást.

A rendezvény végén Orbán Viktor miniszterelnök, Schmidt Mária, Emilio Butragueno és Csányi Sándor a színpadon közösen aláírtak egy rekonstruált Puskás korabeli futball-labdát és ezzel szimbolikusan megnyitották a Puskás Múzeumot.

Schmidt Mária (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)