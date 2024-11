Fagyos hajnalok, enyhe délutánok – mozgalmas lesz az időjárás a napokban

Várható időjárás kedd éjfélig:

Az éjszaka első felében derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, így a szélcsendes, hóval borított tájakon köd képződik, majd éjféltől észak, északnyugat felől egyre nagyobb területet borít be rétegfelhőzet. Kedd reggelre az ország északkeleti felén, kétharmadán általában borult lesz az ég, de napközben a rétegfelhőzet kelet felé távozik, de közben a Dunántúlon nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A két felhőtömb között hosszabb-rövidebb napos időszakok is várhatóak. Számottevő csapadék nem lesz. Éjszaka a Dunántúl nagy részén élénk marad a délies szél, helyenként erős lökések kísérik, majd holnap az északnyugatira forduló szél is megélénkül, délen olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +8 fok között alakul, északkeleten általában fagypont alatti értékekkel, míg a szelesebb délnyugati vidékeken lesz a legenyhébb idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 6 és 13 fok között várható, de a tartósabban borult, ködös vidékeken ennél alacsonyabb is lehet, míg a Dél-Dunántúlon 14, 15 fok körüli csúcsértékek is előfordulnak.

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens nyugati részén található ciklonrendszer frontjai mentén erősen felhős vagy borult az idő, több helyről is jelentettek kiadós mennyiségű csapadékot. Előterében délnyugat felől melegebb légtömeg hatol Európa belsejébe, melynek hatására Nyugat-Európa nagy részén az előző napokhoz képest több fokkal emelkedett a hőmérséklet. A sarkvidéki eredetű levegő egyre inkább földrészünk keleti, északkeleti tájaira szorul, az éles légtömeghatárt több fokos csökkenés jelzi a maximum-hőmérsékletekben.

A Kárpát-medencében hétfőn még anticiklonális hatások érvényesülnek, sok napsütésre lehet számítani, de kedden már az említett ciklonrendszer széteső hidegfrontja érinti térségünket, több lesz felettünk a felhő.