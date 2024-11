Különleges nyakláncot ajánlott fel a Jónak lenni jó! kampányának a Regőczi Alapítvány

A Regőczi Alapítvány is csatlakozott a közmédia Jónak lenni jó! kampányához. Egyik támogatójuk, Balikó Teréz nyakékét ajánlották fel. Közben a pénzadomány is folyamatosan gyarapszik. Mára már meghaladta a 38 millió forintot a felajánlások összege.

Egy doboznyi szeretet. Ezeket a csomagokat családok, cégek és gyülekezetek ajánlották fel – rászoruló gyerekeknek. Az adományokat most a Városháza Parkban gyűjtik a baptisták.

„Hiszem azt, hogy nemcsak egy játékot, nemcsak egy kis tisztálkodási szert, nemcsak valamennyi édességet, nemcsak valamennyi – képzeljétek el még tanszert is – teszünk ezekbe a cipősdobozokba, hanem valóban a szeretetünket tudjuk cipősdobozba csomagolni” – mondta Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke.

A nehéz anyagi helyzetben lévők mellett a beteg gyerekeket is felkarolta a szeretetszolgálat. Ők működtetik a törökbálinti Tábitha házat is, amely Magyarország egyetlen gyermek hospicea: gyógyíthatatlan beteg gyerekeket ápolnak. Az igény az ilyen típusú ellátásra szinte napról, napra nagyobb. Egy új, korszerűbb intézmény megépítésén dolgoznak most, ezt támogatja idén a közmédia adománygyűjtő műsora: a Jónak lenni jó!

Segíteni idén a 1355-ös adományvonalon lehet, egy hívás vagy sms háromszáz forintos segítség az új Tábitha háznak.

Nemcsak anyagi, tárgyi adományokat is várnak. És jelentkeznek is sokan, köztük a Regőczi Alapítvány, ők minden évben részt vesznek a gyűjtésben.

„Egy kedves támogatónk, Balikó Teréz ajánlott fel egy nyakláncot a mi alapítványunknak, hogy fordítsuk a bevételt a gyerekekre, de úgy éreztük, hogy ez a tárgy alkalmas arra, hogy most inkább mi ezt a műsort és az itteni gyűjtést támogassuk”

– mondta Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Eddig már több, mint 38 millió forint gyűlt össze.