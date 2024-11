Illegális online szerencsejáték honlapokat tett elérhetetlenné a GVH és az SZTFH

Szigorúan fellép a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a magyar fogadókat átverő, illegális online szerencsejáték-szervezők ellen – tudatta a GVH közleményben pénteken.

A két hatóság több jogsértő honlapot is letiltott, elérhetetlenné téve azokat. A GVH és az SZTFH arra hívja fel a fogadók figyelmét, hogy az online szerencsejátékok során legyenek mindig nagyon körültekintőek, csak Magyarországon bejegyzett, engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szervezők szolgáltatásait vegyék igénybe, ugyanis könnyen átverések áldozatai lehetnek.

A Magyarországon engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szervezők listája az SZTFH honlapján ismerhető meg – figyelmeztetett a versenyhivatal. A GVH 2024 márciusában zárta le eljárását a Lottoland fantázianevű online szerencsejáték-szervezővel szemben.

A Máltán bejegyzett, Deutsche Lotto- und Sportwetten Limited néven működő cég megtévesztette a fogyasztókat,

amikor gyakorlatilag egy az egyben, vagy minimális névváltoztatással lemásolta a Szerencsejáték Zrt. egyes játékait és a honlapján úgy reklámozta azokat, hogy a fogadók azt gondolhatták, a Szerencsejáték Zrt. szolgáltatásait veszik igénybe.

A GVH Versenytanácsa, tekintettel a jogsértés súlyára, több éves időtartamára, intenzitására, illetve a szerencsejáték-függőség miatt sérülékeny fogyasztói körre 345 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a cégre.

Az SZTFH élve a jogszabályban biztosított eszközével már 2023 szeptemberében egy évre letiltotta az érintett honlapot. A Szerencsejáték Zrt. a jogsértő gyakorlatok miatt pedig beperelte a Lottoland üzemeltetőjét és vele szemben jogerősen védjegybitorlási pert nyert.

Mivel a máltai cég a versenyfelügyeleti eljárás alatt önként nem hagyott fel az Eurojackpot és az Eurojackpot go játékok szervezésével, a GVH Versenytanácsa határozatában megtiltotta ezen játékok további szervezését, és arra is kötelezte a vállalkozást, igazolja a GVH részére, hogy már nem szervezi tovább a játékokat.

Mindemellett mivel a cég a kiszabott versenyfelügyeleti bírságot sem fizette meg határidőben, így a GVH 2024. április 12-én elrendelte a versenyfelügyeleti bírság és a teljesítés napjáig esedékes késedelmi pótlék végrehajtását.

A GVH az előírt kötelezettségek betartását októberben ellenőrizte és megállapította, hogy a cég nem hagyott fel az illegális szerencsejáték-szervezéssel, továbbra is szervezte az Eurojackpot és az Eurojackpot go játékokat. Az ellenőrzés során a GVH azt is feltárta, hogy a máltai vállalkozás időközben újabb weboldalakat is létrehozott, amelyeken szintén elérhetővé tette az Eurojackpot és az Eurojackpot go játékokat.

Tekintettel arra, hogy

a vállalkozás önként nem tett eleget a GVH által előírt kötelezettségeinek és továbbra is folytatta a jogsértő tevékenységet,

így a fogyasztók és a tisztességes, jogkövető vállalkozások védelme érdekében a GVH – élve a 2024. március 1-jétől hatályos, új jogkörével – végrehajtás keretében elrendelte mindazon weboldalak letiltását, amelyeken a vállalkozás Eurojackpot és az Eurojackpot go játékokat tovább szervezte.

Mindemellett az SZTFH saját hatáskörben is elrendelte több, a Lottolandhez köthető honlap blokkolását. A GVH, szorosan együttműködve az SZTFH-val fokozott figyelmet fordít a szerencsejátékok piacain folytatott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra.

Az ügy kapcsán a GVH és az SZTFH arra hívják fel a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben szerencsejáték szolgáltatásokat vesznek igénybe, minden esetben kiemelt figyelemmel járjanak el, csak Magyarországon engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatónál játsszanak és mindig részletesen tájékozódjanak a szolgáltatások feltételeiről, valamint felelősen kezeljék megtakarításaikat.

