Az M1-es és az M3-as autópályán is keresztbe fordult több kamionok

Az M1-es és az M3-as autópályán több kamion is keresztbefordult, emiatt több szakaszon áll a forgalom – közölte az Útinform péntek reggel.

Azt írták, az M1-es autópályán több helyszínen is keresztbe fordult kamionok, balesetek lassítják, akadályozzák a közlekedést. A főváros felé a 19-es kilométernél még tart egy kamion mentése, a torlódás jelentős. A 41-es és a 48-as kilométernél viszont már minden sáv járható, a jelentős torlódás csak lassan oszlik.

Az ellenkező oldalon, Hegyeshalom felé Biatorbágynál állt keresztbe egy kamion.

Mindenhol jelentős torlódásra kell számítani, az utóbbi visszatorlódik az M0-ás autóútra is, egészen az M7-es csomópontjáig. A 39-es kilométernél, Bicske csomópontban a főváros felé felhajtó ágat is elfoglalja egy keresztbe fordult kamion. Sokan kerülnek az 1-es főúton, így ott is szakaszos lassulásra, torlódásra készüljenek – olvasható.

Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, a főváros felé a Hejőpapi csomópontnál a 156-os kilométernél fordult keresztbe egy kamion, ezért itt áll a forgalom. A 156-os és a 150-es jelű csomópont között kiterelik a pályáról a forgalmat.

Távolabb, a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál, a 71-es kilométernél is egy keresztbe fordult kamion foglalja el a pályát Budapest felé. A 78-as jelű csomópontban kiterelik a járműveket – írták.

Az Útinform közölte: a 2-es főúton, Vác után a rendkívüli időjárási helyzet miatt a kamionforgalmat a rendőrség megállította.

A 37-es főúton, Gesztely határában két kamion ütközött össze. A 9-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)