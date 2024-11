A román miniszterelnök megköszönte a Románia schengeni csatlakozásához nyújtott magyar támogatást

Megköszönte a Románia schengeni csatlakozásához nyújtott magyar támogatást és a határellenőrzés megszűnésének gazdasági jelentőségét hangsúlyozta Marcel Ciolacu román miniszterelnök pénteken Budapesten, miután tárgyalt Orbán Viktor magyar kormányfővel.

A román miniszterelnök a magyar kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón gratulált Orbán Viktornak a soros magyar EU-elnökség munkájához és megköszönte, hogy Románia schengeni térséghez való csatlakozását szívügyének tekintette és támogatta.

Marcel Ciolacu kiemelte: Románia már annak is érezte az előnyeit, hogy

részlegesen csatlakozott a schengeni térséghez, de álláspontja szerint a gazdasági növekedés román és magyar oldalról egyaránt akkor válik még dinamikusabbá, amikor teljes tagjai lesznek a schengeni övezetnek.

Hozzátette: Románia a schengeni csatlakozással felelősséget vállal az Európai Unió külső határainak megvédésére. Marcel Ciolacu jelezte, hogy ezt az osztrák kancellárral néhány nappal ezelőtti telefonos megbeszélésén is megerősítette.

Megköszönte a négy ország – Magyarország, Ausztria, Románia és Bulgária – belügyminisztereinek részvételével folytatott budapesti tárgyalásokat is, és kijelentette: minden konkrét elemet figyelembe véve 13 év elteltével Románia végre teljes értékű tagja lesz 2025. január 1-től a schengeni térségnek.

A román kormányfő közölte azt is, hogy Orbán Viktorral beszéltek az ukrajnai helyzetről. Marcel Ciolacu

nagyon fontosnak nevezte, hogy az orosz-ukrán háború ügyében „azonos hangon” szólaljanak meg, közösen keressék a konfliktus megoldását.

Értékelése szerint az elkövetkezendő hetek során az Európai Unióban stratégiai szempontból fontos időszak következik, hiszen elkezdi tevékenységét az új Európai Bizottság, majd Donald Trump új amerikai elnök is hivatalba lép. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a jövő évben, miután már a romániai választások is lezajlanak, és

„kimozdulnak a kampány logikájából” pragmatikusan dolgozzanak együtt Magyarországgal a gazdasági fejlődés érdekében, a békéért, valamint a társadalmi békéért és nyugalomért.

Marcel Ciolacu megköszönte Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének – aki a román delegáció tagjaként Budapestre is elkísérte –, hogy közvetlen módon, katalizátorként működik a két ország kapcsolatában.

Megjegyezte: sokan mosolyogtak, amikor idei bukaresti látogatását Orbán Viktor egy szép barátság kezdeteként értékelte. „De az idő minket igazol”, hiszen most újra találkoztunk, Magyarország és Románia továbbra is együtt dolgozik a kétoldalú kapcsolatok erősítésében és európai ügyekben is – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor kormányfő fogadja Marcel Ciolacu román miniszterelnököt a Karmelita kolostorban. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)