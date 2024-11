Több mint félszáz géppel készül a főváros a várható havazásra

A várható pénteki havazás miatt a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek (BKM) arra kéri a budapesti autósokat, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak. Az utak takarítására több mint félszáz géppel készül a BKM FKF Köztisztasági Divíziója.

Az aktuális előrejelzések szerint pénteken akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat Budapesten – írta a Főpolgármesteri Hivatal és a BKM az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben. Azt is kérik: a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb egy-két napig – lehetőség szerint azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek a fővárosban.

Közölték, 55 géppel készül az FKF a síkosságmentesítési feladatokra.

Budapest útjait az FKF a rendeletben meghatározott sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Az FKF hangsúlyosan felhívja a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.

Fontos továbbá, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok – írták.

A közleményben emlékeztettek, hogy az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.