Kocsis Máté: Magyarországnak a gazdasági semlegességet kell választania

A magyar kormány és a mögötte álló politikai többség is úgy gondolja, hogy Magyarországnak a gazdasági semlegességet kell választania – jelentette ki a Fidesz parlamenti frakcióvezetője csütörtökön a nemzeti konzultációs országjárás szolnoki állomásán.

Kocsis Máté közölte, a nemzeti konzultációk során mindig fontos kérdésekben fordultak az emberekhez, így ezúttal is. Az elmúlt években a koronavírus-világjárvány, a háború és a háborúkat követő szankciók olyan gazdasági és pénzügyi kihívások elé állították az egész világot, azon belül Európát és Magyarországot is, amelyekre most válaszokat keres mindenki – jelezte. A magyar válaszra megvan a magyar kormány ötlete.

A magyar kormány és a mögötte álló politikai többség is úgy gondolja, hogy Magyarországnak a gazdasági semlegességet kell választania – hangsúlyozta.

A magyar exportteljesítmény 76 százaléka a nemzeti összterméknek, és ezt nem csökkenteni, hanem növelni szeretnék – közölte. „Márpedig, hogyha az Európai Bizottság által javasolt utat járjuk, akkor a magyar gazdasági teljesítmény csökkenni fog” – tette hozzá. Kiemelte, hogy a gazdasági teljesítményt növelni szeretnék, a jövő évben 3-6 százalék közötti sávba. Ennek vannak szükséges és feltétlenül szükséges lépései is, ám ahhoz, hogy ezeket a magyar kormány megtegye, szükséges az emberek támogatása is – jegyezte meg. A fideszes politikus azt mondta, hogy a nemzeti konzultáció sok fontos pontot érint, ezek közül azokat emelte ki, amelyek a jövő évet sikeres gazdasági évvé fogják tenni Magyarországon. Példaként említette, hogy bérmegállapodást kell kötni arra vonatkozóan, hogy a minimálbér belátható időn belül négyszázezer forint legyen, a magyar átlagbér pedig elérhesse az egymillió forintot.

Arra tesznek javaslatot, hogy a magyar kormány intézkedésekkel segítse a fiatalok lakáshoz jutását – mondta.

Említette a családi adókedvezmény megduplázását, a tizenharmadik havi nyugdíj állandósítását, de akár kiemelten lehetne kezelni például a kkv-k kérdését is.

Hozzátette: Magyarországon kilencszázezer vállalkozás van, 99,9 százalékuk mikro-, kis- vagy középvállalkozás, ők adják tehát a hazai gazdaság gerincét. Ezek azok a vállalkozások, amelyeket a magyar kormány segíteni kíván, ezzel is megerősítve a gazdaságban betöltött szerepüket és megerősítve ezáltal a magyar gazdaságot is – közölte. Ezekben a kérdésekben is megkérdezik a magyar emberek véleményét – mondta Kocsis Máté. Kifejtette: meg kell ismerni az Európai Bizottság, a magyar kormány álláspontját is, és a magyar embereknek le kell tenni valamelyik mellett a voksukat. És ha ez megtörtént, akkor újra a kormány mögött áll egy nemzeti felhatalmazás, amely erőt ad majd a brüsszeli vitákhoz – közölte. Arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, minél többen mondják el a véleményüket.

Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a magyar kormány hosszú idő óta kéri ki a választások között is a magyar emberek véleményét. Ez segíti a kormányzást is – tette hozzá.

Szalay Ferenc, a Fidesz választókerületi elnöke, Szolnok korábbi polgármestere azt mondta, hogy a legitimitás, ami a kormány mögé kell a brüsszeli vitákban, egy ilyen konzultációval erősíthető. A gazdasági semlegesség kapcsán megjegyezte: Szolnokon jól megfér egymás mellett a világ bármely helyéről érkező gazdasági erő, vállalkozás, cég. Szalay Ferenc arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőívet.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Facebook/ Kocsis Máté)