Az EgészségAblak alkalmazással a betegek gyorsabban bejutnak a járóbeteg-szakellátásra, ki tudják választani a rendelőkben a számukra alkalmas időpontot – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Budapestem, az 5. Digital Health Summit konferencián.

Rétvári Bence elmondta, hogy az alkalmazás felgyorsítja az ellátáshoz való hozzájutást, és az egészségügyben rendelkezésre álló kapacitások hatékony felhasználásához is hozzájárul.

Ismertetése szerint az elmúlt években több mint négyezerrel nőtt a praktizáló orvosok a száma, jobban felszerelt rendelők vannak, az emberek mégis azt érzik, hogy nehezen jutnak be az orvoshoz.

Kifejtette, hogy a betegek szerint – a felmérések alapján – az orvoshoz való bejutáson, az időpontfoglalás rendszerén szükséges javítani. A felmérésekből az is kiderül, sokan azért választják a magánellátást, mert ott könnyebb időpontot foglalni – tette hozzá.

A kormány feladata tehát az orvoshoz való bejutás javítása – emelte ki.

Hozzátette, hogy míg évente mintegy 200 ezer ellátást regisztrálnak a fekvőbeteg-ellátásban, addig a járóbeteg-ellátásban csaknem 60 milliós az esetszám. Ezért a kormányzati beavatkozás, a várakozási idő csökkentése a járóbeteg-szakellátásra irányult – közölte Rétvári Bence.

Az államtitkár közlése szerint jelenleg 134 rendelőben 3543 szakrendelésre van szabad időpont, az idei évre összesen 280 ezer. Megjegyezte, hogy február végéig 902 ezer a szabad időpontok száma. Kitért arra is, hogy tíz emberből hat maximum 20 kilométert utazik a szabad időpont miatt, de kettő beteg akár 40 kilométerre, és további kettő pedig akár 80 kilométerre is elutazna szabad időpontért.

Az időpontfoglalás során alkalmazott úgynevezett időbélyegzőkkel láthatóvá és összehasonlíthatóvá válik a betegellátás időtartama, pontos adatok mutatják, hogy ugyanaz a szakellátás egyik vagy másik rendelőben gyorsabban vagy lassabban megy, hol a legpontosabb betegellátás, és egy nap alatt hány beteget látnak el – sorolta.

Értékelése szerint az EgészségAblak alkalmazás tehermentesíti az orvosokat is, mert nem nekik vagy a szakdolgozónak kell megtalálniuk a beteg számára alkalmas időpontot.

Arról maga a beteg dönt és a számára alkalmas időpontot választja ki – hangsúlyozta.

Az applikáció funkciói közül kiemelte, hogy a beteg minden egészségügyi adata hozzáférhető, többek között korábbi leletek, kórházi zárójelentések, receptek. Így nincs elveszett adat vagy egészségügyi dokumentum – mondta. Közölte, hogy a „tb-lámpa” funkció segítségével a felhasználók ellenőrizhetik, rendelkeznek-e teljes értékű egészségbiztosítással.

Az EgészségAblakban elérhető a legszélesebb körű és legpontosabb magyarországi egészségügyi adatbázis, amelyben például a betegségek, tünetek részletes ismertetői is megtalálhatók. Új funkció az elégedettségi visszajelzés lehetősége – jegyezte meg. Az alkalmazást eddig csaknem 3,5 millióan töltötték le és az adatok alapján 2,9 millió ember be is jelentkezett – mondta Rétvári Bence.