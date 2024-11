Szijjártó Péter: A szlovák kormánykoalíciónak nem áll szándékában a kisebbség jogok szűkítése

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke megerősítette, hogy a pozsonyi kormánykoalíciónak nem áll szándékában a kisebbség jogok semmiféle korlátozása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy a nap folyamán Andrej Dankóval is egyeztetett, aki jó barátja Magyarországnak, a két ország közötti együttműködésnek. „Szükség is van az ilyen barátokra, mert a szlovák-magyar együttműködésnek sok ellendrukkere van.”

„A liberális mainstream számára abszolút kényelmetlen a magyarok és a szlovákok együttműködése az EU különböző fórumain”

– írta.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a megbeszélés egyik központi témája a szlovákiai anyanyelvtörvény módosítása volt. „Andrej Danko ugyanarról biztosított engem, mint Peter Ziga házelnök és Juraj Blanár külügyminiszter is korábban, vagyis hogy a szlovák többségnek a kormánykoalícióban nem áll szándékában szűkíteni a kisebbségek jogain, így a felvidéki magyar kisebbség nyelvhasználati jogain sem” – hangsúlyozta.

„Ez számunkra megnyugtató, és arra kértem Andrej Danko kollégámat, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a törvényalkotási folyamatot ezzel kapcsolatban”

– tette hozzá.

Kiemelt kép: Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke (b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, 2024. november 20-án. (Fotó: Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)