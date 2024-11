David Cornstein: Putyin és Zelenszkij is tiszteletet mutat az Egyesült Államok felé

Donald Trump megválasztott amerikai elnök jól ismeri Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, ha ő veszi fel velük a kapcsolatot, akkor mindketten tiszteletet mutatnak az Egyesült Államok felé – mondta David Cornstein, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete a közmédia Jó világ című műsorában.

David Cornstein úgy vélekedett: Joe Biden hivatalban lévő amerikai elnököt egyik politikus sem tisztelte, de most visszatér az a tisztelet, ami korábban, Trump idején megakadályozta, hogy kitörjön egy háború, hogy bárki bevonuljon a Krím félszigetre.

„Donald Trump tudja, hogy mi az Egyesült Államok szerepe”

– mondta.

A 2018 és 2020 között az Egyesült Államokat Budapesten képviselő volt nagykövet meglepődött az amerikai elnökválasztást megelőző közvélemény-kutatásokon, mert szerinte Trumpnak kezdettől nagyobb esélye volt a nyerésre. A demokraták rosszul választottak jelöltet, nem lehetett eligazodni azon, hogy Kamala Harris mit képvisel, az utolsó tévéinterjúban pedig azt mondta, hogy nem csinálna semmit másképp, mint a Biden-adminisztráció alatt, holott az „katasztrofális négy év volt”.

Az emberek számára a legfontosabb téma a kampányban a gazdaság volt, mert sokan eljutottak oda, hogy már nem tudnak kijönni a pénzükből, holott korábban nem volt ilyen. Az első és legfontosabb ezért, hogy csökkenteni kell az Egyesült Államokban az üzemanyag és az áram árát – vélekedett David Cornstein. Hozzátette: az elnök védővámot fog kivetni azokra a gyártókra és országokra, „amelyek hasznot akarnak húzni az amerikaiakból”. Rövid időn belül lesznek olyan intézkedések, amelyektől az emberek fellélegezhetnek, hiszen erre adták le a szavazatukat.

A korábbi nagykövet az orosz-ukrán konfliktusban Trump béketeremtésre tett ígérete kapcsán azt is elmondta: Zelenszkij tisztában van azzal, hogy „a teljes muníció az Egyesült Államokból érkezik”, ezért talán érdemes lesz figyelni arra, amit az elnök tanácsol. Oroszország pedig most nehéz gazdasági helyzetben van, de mindkét ország szenved a sok-sok fiatal ember elvesztésétől.

Cornstein szerint az Egyesült Államok két módon tud befolyást gyakorolni: ha az ukránoknak nem küld több fegyvert, vagy ha az oroszoknak azt mondja, hogy ha nem hajlandók Amerikára figyelni, talán még több fegyvert kapnak az ukránok, és azokat használhatják Oroszország ellen is. Mindkét elnök mérlegelni fog, és arra jut, hogy nem kockáztathat, mert Donald Trump az erőt képviseli, és mindkét elnök elismeri majd, hogy itt az ideje a tárgyalóasztalhoz ülni – fogalmazott a volt nagykövet.

A háború lezárása Közép-Európa érdeke is, illetve Trump számára is elsődleges kérdés. „Egyetlen ország sem szállhat meg egy másik független államot, ez elfogadhatatlan”, véget kell vetni ennek, ezt az amerikai emberek is így gondolják, és együttéreznek – jelentette ki David Cornstein.

Felidézte, hogy Orbán Viktor az első perctől arra törekedett, hogy mindenki üljön tárgyalóasztalhoz, és az egész világnak erre kellett volna törekedni, nem pedig „oldalt választania”. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell hajolni mindennek, amit az ellenfél akar, hanem erőt kell mutatni, erre pedig egyedül az Egyesült Államok képes, és Donald Trump az országban az egyetlen ember, aki ennek érvényt tud szerezni.

A korábbi nagykövet arról is beszélt: Orbán Viktor és Donald Trump szoros kapcsolatának hátterében az áll, hogy „két nagyon erős vezetőről van szó, akik hasonló elvek mentén kormányoznak, konzervatív gondolkodók, a főbb kérdésekben teljes mértékben egyetértenek”. Ilyen a migráció, a családok fontossága, a gazdaság ügye és hogy az államnak milyen szerepet kell vállalnia ezekben.

A mostani elnökválasztásnak két haszonélvezője van: az Egyesült Államok és Magyarország polgárai. Biden idején nem volt párbeszéd az amerikai nagykövet és a magyar kormány között, de Trump minden bizonnyal ellátogat majd Magyarországra, ha meghívást kap, és éppen ebből a jó viszonyból adódóan „el sem tudják képzelni, hogy a következő négy évben mi mindent vihet véghez a két ország közösen” – jegyezte meg David Cornstein.

Kiemelt kép: David Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)