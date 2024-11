Suppan Gergely: Magyar Péter nagyotmondásai helyett a kormány megvédte a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést

Magyar Péter nagyotmondásai helyett a kormány megvédte a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést, megvédtük a családokat – jelentette ki Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára az NGM keddi közleménye szerint.

Magyar Péter állításaival szemben a tények azt mutatják, hogy az OECD tagállamok között Magyarország fordítja a legtöbbet a családok támogatásra. 2010-hez képest a kormány több mint három és félszer többet költ a magyar családok támogatására. Az idén 3300 jövőre pedig majd 3800 milliárd forint jut a családoknak. A kormány többek közt bevezette a négy gyermekes anyák szja-mentességét, a gyermekek után járó adókedvezményt, a családi otthonteremtési kedvezményt, a babaváró hitelt és ingyenessé tette a tankönyveket.

„Mindez hozzájárult ahhoz, hogy 2011 óta 178 ezer gyermekkel több született meg, mint amennyi a családbarát fordulat nélkül született volna. Ez több gyermeket jelent, mint amennyien Szegeden laknak” – írták.

„Megvédtük a nyugdíjasokat! A kormányzat nemcsak megőrizte nyugdíjak reálértékét, hanem visszaállította az elvett 13. havi nyugdíjat. 2010 óta pedig az öregségi nyugdíjak összegét közel 2,5-szeresére növelte. A nyugdíjak vásárlóerejének fenntartása mellett a kormány más eszközökkel is támogatja az idősebb korosztályt: a nőknek 40 év jogosultsági idő alapján lehetőségük van nyugdíjba vonulni – ezzel éves szinten 25-30 ezren élnek. A nyugdíj mellett munkát vállalók számára pedig teljes járulékmentesség érhető el, amivel a nyugdíjas korba lépő, ámde továbbra is dolgozni kívánó idősebb munkavállalók helyzete javul ”– áll a közleményben.

„Jelentősen növeltük a béreket és megvédtük a munkahelyeket! 2010 óta a jövedelmek bevonó módon növekedtek, azaz az alsóbb társadalmi rétegek jövedelme nagyobb mértékben nőtt. Az elmúlt években így jelentősen javult a legalacsonyabb keresetűek jövedelmi helyzete, amely eredményeképp több mint 1 millióval csökkent a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett népesség száma.”

Továbbá írták, hogy az egy főre jutó jövedelem értéke a legalsó jövedelmi ötödben 2010-ben 454 ezer forint volt, amely 2023-ra több mint háromszorosára (222 százalékkal) nőtt, 1,461 millió forintra emelkedett.

Ez a növekedés meghaladja a bruttó átlagkeresetek 191 százalékos és a medián keresetek 205 százalékos növekedését. Ez 81 százalékos bővülést jelent reálértéken, vagyis a legalsó jövedelmi ötödben élők éves jövedelme közel kétszer annyit ér, mint 2010-ben. A jövedelem növekedésében a foglalkoztatás bővülése – egy millió fővel többen dolgoznak – és a minimálbér emelése játszotta a legnagyobb szerepet. A minimálbér összege 3,6-szorosára emelkedett és a következő években is dinamikusan nőni fog .

A német gazdaság válságát is sikeresen fogjuk kezelni! A kormány sikeresen kezelte a koronavírus-járványt és a háború következtében kialakult energiaválságot is. Megvédtük a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést, így a magyar családok továbbra is a legolcsóbban jutnak hozzá az unióban gázhoz és villamos energiához. A német gazdaság válságát is sikeresen fogja kezelni a kormányzat, ezt szolgálja a gazdasági semlegesség és a 21 pontból álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv, amely tovább növeli a családok jövedelmének vásárlóerejét, segíti a megfizethető lakhatást és a Demján Sándor Programon keresztül hozzájárul a hazai kkv szektor megerősítéséhez.

„Ez a különbség: míg a kormánynak van gazdasági programja, addig Magyar Péternek nincs” – közölte az NGM.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője sajtótájékoztatón Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka).