Az észszerűsítés nevében rajzolná át a Fidesz a választási térképet

Módosulnak a választási körzethatárok, amennyiben a parlament jóváhagyja a hatályos törvény módosítását. Karácsony Gergely szerint a Fidesz fővárosi bosszújáról van szó, a politikai elemző azonban a valóság által kikényszerített lépésről beszél. Mindenesetre ez utóbbit erősíti a Nemzeti Választási Iroda 2022-es jelentése, amely sürgető feladatként beszélt a körzethatárok valósághoz történő igazításáról.

Átszabná az összes fővárosi képviselői körzet területét a kormány a választási törvény módosításával. A beterjesztett 65 oldal terjedelmű javaslat értelmében két körzettel csökkenne a főváros parlamenti képviselőinek száma, amely a jelenlegi 18 helyről így 16-ra apadna. Pest vármegye azonban nyerne a módosításon, hiszen a mostani 12 választási körzete 14-re dagadna. Ezenkívül Fejér és Csongrád-Csanád vármegye körzetei is változnának.

Mint ismeretes, a Nemzeti Választási Iroda nem csak a 2022-es parlamenti, de az idén júniusban megtartott önkormányzati és európai uniós választás után is jelezte, hogy hazánk valós demográfiai helyzetéhez kell igazítani a választói körzeteket.

A jelenlegi körzetbeosztás ugyanis nem a valóságon alapszik, ezáltal törvénysértő.

A választások rendjét megszabó hatályos törvény ugyanis kifejti, hogy ha a demográfiai folyamatok vagy a belső, társadalmi mozgások miatt egy adott körzet lakosságszáma húszszázalékos fogyással vagy gyarapodással módosul, akkor a körzetek területi beosztását módosítani kell, vagyis azt a valósághoz kell igazítani.

Az utóbbi években százezres nagyságrendben csökkent Budapest lélekszáma. Amikor a jelenlegi választói körzethatárokat kijelölték, akkor a fővárosnak még kicsit több mint kétmillió lakosa volt, mostanra azonban ez a szám 1,7 millióra csökkent.

Ez a nagyarányú fogyás nemcsak a hazánk összes tájegységét sújtó negatív demográfiai folyamatok miatt következett be, hanem azért is, mert nagyon sok budapesti család döntött úgy, hogy az agglomerációba, vagyis Pest vármegyébe költözik. A Nemzeti Választási Iroda már a 2022-es országgyűlési választások idején is jelezte, hogy ez a mozgás több választókörzetben is meghaladta a törvényben előírt húszszázalékos mértéket.

A kormány által most előterjesztett törvénymódosító javaslat változatlanul hagyja a 106 egyéni választókörzeti összlétszámot, a Budapestet érintő két körzetveszteség mégis rosszul jön az ellenzéknek, hiszen 2022-ben a fővárosban Márki-Zay Péter hat pártból verbuválódott hívei kapták a legtöbb voksot, szám szerint az elérhető 18-ból 17-et. Karácsony Gergely máris jelezte a közösségi médiában: onnan lehet tudni, hogy hamarosan választás lesz Magyarországon, hogy a Fidesz megint módosítani akarja a választási szabályokat.

Budapest főpolgármestere szerint az „elmúlt bő egy évtizedben minden választás előtt buherált valamit a szabályokon, hogy saját magának kedvezzen és megpuccsolja a választási akaratot. Mindezt persze társadalmi párbeszéd és az ellenzéki pártok bevonása nélkül. Most éppen a budapesti egyéni választókerületek számát szeretnék csökkenteni 18-ról 16-ra, így a nemzet fővárosa a népességbeli arányához képest jóval kisebb súllyal lesz majd képviselve a parlamentben.” Karácsony Gergely szerint a kormánypártok „így állnak bosszút azért, mert a főváros legutóbb a kormány ellen szavazott. Ha így folytatják, legközelebb még nagyobb arányban fogjuk őket leszavazni”.

A főpolgármester bejegyzésére a közösségi médiában reagált Deák Dániel politikai elemző. Szerinte a balliberális sajtó és a politikusok most szenzációként és meglepetésként tálalják, hogy Budapesten csökken a választókerületek száma, pedig már évek óta tudni, hogy ezt a lépést meg kell tenni.

Az elemző szerint az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény kimondja: ha egy választókerületben a választásra jogosultak száma húsz százaléknál nagyobb mértékben eltér bármelyik irányba, akkor változtatni kell a határokon.

Márpedig Budapesten és Pest vármegyében ez a helyzet.

„Így érhet ugyanannyit minden választópolgár szavazata. Hasonló a helyzet Somogy, Tolna és Fejér vármegyében is, ahol egy-egy országgyűlési egyéni választókerületben várható, hogy a választópolgárok száma eltér az országos átlagtól” – olvasható Deák Dániel kommentárjában.

