Új funkciókkal bővül a BudapestGO-alkalmazás

Egyszerűbb lesz a megállóhelyi menetrendek elérése, beállítható lesz a sötét mód, és megújulnak az alkalmazáson belüli üzenetek is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, a BKK folyamatosan felméri az ügyfelek applikációval kapcsolatos elégedettségét, és az igényeikhez igazítja a fejlesztéseket, ezért a következő napokban több újdonsággal is frissítik az applikációt, amelyekkel még egyszerűbb és átláthatóbb lesz az alkalmazás.

Egyszerűbb lesz a megállóhelyi menetrendek elérése:

a Menetrend ikonra kattintva elérhetővé válik az adott megállóból induló járatok listája és menetrendje, és egyúttal azt is ki lehet választani, hogy mely járat menetrendjét mutassa az applikáció – írták. A térképnézetben a megálló ikonra kattintva is megjelenik majd egy menetrendikon, amelyre kattintva látható lesz, hogy az adott megállóból mikor indulnak a járatok.

Ha valakinek este 22 óra után sötét módra vált a készüléke, akkor ehhez a BudapestGO-alkalmazás is igazodik – írta a BKK, megjegyezve, hogy a sötét mód beállítása természetesen manuálisan is megtörténhet az alkalmazáson belül.

Közlésük szerint több menüpontban is megújulnak az applikáción belül elérhető üzenetek, ezzel is gördülékenyebbé téve a jövőben a társaság és az ügyfelek közötti kommunikációt. A BKK így az applikáción belül több felületen is tudja majd értesíteni a közösségi közlekedést használókat például a fontosabb forgalmi változásokról vagy a legfrissebb, utazással vagy vásárlással és magával az alkalmazással kapcsolatos információkról és újdonságokról.