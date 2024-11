Vitézy Dávid Podmaniczky Mozgalma szeretne tenni Budapest fejlődéséért

A Podmaniczky Mozgalom Budapest fejlődésért kíván munkálkodni, bárki csatlakozhat hozzá, aki tenni szeretne azért, hogy a fővárost „kirángassák abból a gödörből”, ahova az elmúlt évek pártpolitikai csatái juttatták – mondta Vitézy Dávid, a mozgalom vezetője vasárnap Budapesten, a szervezet zászlóbontásán.

Vitézy Dávid a Károlyi kertben, Podmaniczky Frigyes városfejlesztő, politikus egykori szülőházánál tartott sajtótájékoztatón felidézte, Podmaniczky idejében is előfordult, hogy „megoldások helyett kifogásokat kerestek”.

Budapest nem fog magától újra fejlődő pályára állni, nem fog magától megváltozni, ezért kell cselekedni – hangoztatta.

Vitézy Dávid azt mondta, egy olyan közösséget szeretnének felépíteni, amely tenni akar és tenni is tud a városért.

„Olyan mozgalmat hozunk létre, ami nem azt keresi, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, hanem cselekszik” – fogalmazott,

hozzátéve: ezt mutatja az is, hogy a Fővárosi Közgyűlés első üléseire már eddig is számos érdemi javaslatokat nyújtottak be.

A Fővárosi Közgyűlés klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának elnöke kiemelte: a Podmaniczky Mozgalom nem párt, nem fog miniszterelnök-jelöltet állítani a következő országgyűlési választásra és nem az országos politikába szeretne becsatlakozni.

A mozgalom egy kifejezetten lokálpatrióta tömörülés, amely a főváros ügyeivel szeretne foglalkozni – jelentette ki Vitézy Dávid, hozzátéve: olyan közösségről van szó, amelynek

egy célja van: „Budapestet a világ legjobb városává tenni”.

A politikus kitért arra, hogy a mozgalom várja köreibe azokat, akik szintén tenni akarnak Budapestért, hiszen „rengeteg budapesti van, akit nem elégít ki az egyik oldal vádaskodása vagy a másik oldal kifogáskeresése”.

Kitért arra: jó lenne, ha a kormány mindenben segítené Budapestet, de számos vitából látszik, hogy nem ez a helyzet. Így nincs mire várni, Budapestnek cselekednie kell, „a várost csak akkor tudjuk kiemelni a gödörből, akkor tudjuk biztonságos pályára állítani, hatékonyabbá, élhetőbbé tenni, ha mi magunk cselekszünk” – mondta.

Kérdés kapcsán Vitézy Dávid közölte: a mozgalomhoz csatlakozást nem zárja ki, ha valaki országos politikai pártban tevékenykedik, a mozgalomnak most is tagjai LMP-s képviselők.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja a Zászlót bont a Podmaniczky Mozgalom címmel a fővárosi Károlyi-kertben tartott sajtótájékoztatón, 2024. november 17-én. Mögötte frakciótársai, Szilágyi Anna Margit (b2) és Gál József (j). (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)